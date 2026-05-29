۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

نوسازی ۱۲ هزار خانه روستایی در آذربایجان شرقی

تبریز- مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی از تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای مقاوم سازی خانه‌های روستایی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله سروری روز جمعه گفت: با اعتبار تخصیص یافته ۱۲ هزار خانه روستایی در این استان نوساز می‌شود.

وی افزود: امسال تسهیلات مقاوم سازی خانه‌های روستایی ۵۰۰ میلیون تومان با سود پنج درصد تصویب شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی افزود: برای نخستین بار خانواده‌های زیر دهک چهار در صورت داشتن مسکن فرسوده و زمین در شهرهای استان می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

وی گفت: تا کنون ۵۶ درصد خانه‌های روستایی در آذربایجان شرقی مقاوم سازی شده است.

سروری ادامه داد: نوسازی خانه‌های روستایی از سال ۸۴ آغاز شده و با افزایش میزان تسهیلات سرعت یافته است و مراغه، جزو شهرستان‌های پیشرو در مقاوم سازی خانه‌های روستایی است.

