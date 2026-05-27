۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۸

تأکید بر رفع چالش‌های هلال‌احمر مراغه با حضور مدیرعامل استانی

مراغه- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی ضمن بررسی مشکلات و کمبودهای  شعبه مراغه، بر نوسازی ناوگان امدادی و پیگیری نیازهای زیرساختی هلال احمر مراغه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر جودی روز چهارشنبه در نشست شورای معاونان جمعیت هلال احمر در مراغه، حل مشکلات انباشته جمعیت هلال احمر در مراغه را مورد تاکید قرار داد و گفت: برای رفع این مشکلات باید از امکانات موجود و کمک سایر دستگاه ها استفاده کرد.

وی ادامه داد: بر همین اساس یک دستگاه خودروی نیسان به جمعیت هلال احمر مراغه اختصاص یافته و همچنین خودروی نجات این شهرستان تعمیر اساسی می شود.

جودی حصارکشی پایگاه امداد جاده ای و پیگری وضعیت ساختمان اداری مراغه را از دیگر اقدامات فوری جمعیت  هلال احمر در منطقه بیان کرد.

سرپرست جمعیت هلال احمر مراغه نیز با ارائه گزارشی از وضعیت فعلی این مرکز، به کمبودها و موانع موجود اشاره کرد و گفت: اقداماتی در این زمینه انجام گرفته اما کافی نیست.

هادی فاتحی پیشنهاداتی در جهت افزایش تعداد داوطلبان و خانه هلال شهرستان و برگزاری دوره های لازم برای تمامی اقشار جامعه ارائه داد.

وی همچنین تأسیس داروخانه هلال احمر در مراغه را امری ضروری برای شهرستان اعلام کرد.

