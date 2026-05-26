فرماندار ورزقان مدل «توسعه مشارکتی» را بازتعریف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق میکائیلی ظهر سه شنبه ضمن قدردانی از مشارکت شرکتهای فعال منطقه در ایفای مسئولیتهای اجتماعی از جمله تأمین مالی پروژههای آموزشی و نوسازی مدارس و بهداشت و درمان این تعاملات را الگویی قابل تکثیر برای جذب سرمایههای کلان بخش خصوصی دانست.
فرماندار ورزقان با برشمردن طرح هایی مانند «شهرک ویلایی گردشگری ارس»، «بسته سرمایهگذاری چیچکلو»، «شهرکهای صنعتی مس و خاروانا و ...» از مدیران خواست تا با حذف فرآیندهای اداری دست و پاگیر و تسهیل فرآیند جذب سرمایه، بستر را برای ورود جریان نقدینگی مولد فراهم آورند.
وی در پایان این بخش از سخنان خود، با تبیین ضرورت «برنامهمحوری»، ادارات را مکلف کرد تا با تطبیق برنامههای پیشنهادی سال جاری با شاخصهای واقعی عملکرد سال گذشته، بستری شفاف برای نظارت و ارزیابی تخصصی فراهم نمایند.
نظر شما