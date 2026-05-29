جذب ۱۴۸ درصدی اعتبارات مکانیزاسیون؛ آذربایجان شرقی رتبه اول کشور شد

شهرام شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات این موفقیت آماری اظهار داشت: مطابق برنامهریزیهای انجام شده، اعتباری معادل ۲,۱۹۶,۳۲۴ میلیون ریال برای استان مصوب شده بود، اما با پیگیریهای مستمر و استقبال کمنظیر کشاورزان، موفق شدیم با جذب ۱۴۸ درصد بیشتر از سهمیه ابلاغی، رکوردی بیسابقه ثبت کنیم.
وی با اشاره به ثبت عدد منفی در تراز مانده اعتبار استان توضیح داد: اینکه مانده اعتبار نزد مدیریت شعب استان عدد منفی ۵۵۲ هزار میلیون ریال را نشان میدهد، یک سیگنال مثبت اقتصادی است؛ به این معنا که ما نه تنها تمام بودجه تخصیص یافته را جذب کردهایم، بلکه توانستهایم از منابع مازاد و اعتبارات شناور ملی نیز به نفع کشاورزان و تراکتورداران آذربایجان شرقی بهرهبرداری کنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴، تعداد ۳,۹۷۲ پرونده متقاضی با مبلغ کل ۲۲,۷۶۰,۷۲۹ میلیون ریال معرفی شدهاند که از این میان، تا کنون ۵۴۷ فقره پرونده به مرحله نهایی جذب قطعی رسیده و مبلغی بالغ بر ۳,۲۴۹,۱۷۵ میلیون ریال به حساب بهرهبرداران و شرکتهای تأمینکننده ادوات و ماشینآلات واریز شده است.
شفیعی با تأکید بر ضرورت خروج از کشاورزی سنتی تصریح کرد: توسعه مکانیزاسیون صرفاً به معنای خرید تراکتور نیست؛ بلکه ورود تکنولوژیهای نوین نظیر ادوات کشاورزی، دنبالهبندهای حفاظتی، پهپادهای کشاورزی و تجهیزات هوشمند در مزارع است.
وی گفت: این حجم از جذب اعتبار، مستقیماً منجر به کاهش ریزش غلات در هنگام برداشت، مدیریت بهتر نهادهها و در نهایت افزایش بهرهوری در واحد سطح خواهد شد که گامی کلیدی در تحقق امنیت غذایی کشور است.
رئیس شازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: کسب مقام نخست کشوری محصول یک زنجیره همکاری میان اداره امور فنآوریهای مکانیزاسیون سازمان، کارشناسان مکانیزاسیون شهرستانها و مدیریت امور سرمایهگذاری است.
شفیعی ادامه داد: امیدواریم با استمرار این روند، در سال پیش رو شاهد نوسازی کامل بخش بزرگی از ناوگان ماشینآلات کشاورزی استان باشیم تا آذربایجان شرقی همچنان به عنوان الگوی پیشرو در توسعه صنعتی کشاورزی ایران باقی بماند.
