مجلس و نخبگان مظهر انسجام و یکپارچگی ملت باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی رحمتی‌نیا، امام جمعه شهرستان طالقان، امروز جمعه ۸ خردادماه، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته با اشاره به ویژگی‌های اهل تقوا در کلام امیرالمؤمنین علیه‌السلام اظهار کرد: نخستین خصوصیت اهل تقوا در بیان حضرت علی (ع)، کسب فضائل اخلاقی است و یکی از مهم‌ترین فضائلی که هم عقل و هم فطرت انسانی آن را تأیید می‌کند، خوش‌رویی و حسن‌خلق است.

وی با استناد به روایات متعدد از پیامبر اکرم(ص) افزود: رفتار نیکو، گشاده‌رویی و تبسم، محبت را در جامعه گسترش می‌دهد و انسان را به خداوند نزدیک می‌کند، در حالی که عبوس بودن و بداخلاقی، موجب دوری از رحمت الهی خواهد شد.

امام جمعه طالقان افزود: امام صادق (ع) فرموده‌اند که خوش‌رویی و رفتار نیک، انسان را وارد بهشت می‌کند و بخل و ترش‌رویی، انسان را به آتش نزدیک می‌سازد.

امام جمعه طالقان در ادامه به پیام روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت افتتاح نخستین دوره مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم اشاره کرد و گفت: عمده خطاب رهبر معظم انقلاب در این پیام، متوجه نمایندگان مجلس و وظایف آنان در قبال مردم، حقوق مردم و مطالبات جامعه بود.

وی با اشاره به تعبیر رهبر انقلاب درباره «مردم مبعوث‌شده» افزود: رهبر معظم انقلاب در این پیام چندین بار از مردم مبعوث‌شده نام بردند و تأکید کردند: پس از دفاع مقدس سوم، جوهره ایمان، امید و ایستادگی ملت ایران برای دوست و دشمن آشکار شده است.

حجت‌الاسلام رحمتی‌نیا اظهار کرد: رهبر شهید نیز پیش از این تعبیر «مردم مبعوث‌شده» را درباره ملت ایران به کار برده بودند و امروز این مردم از مجلس و مسؤولان مطالباتی جدی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی خونخواهی و انتقام امام شهید، تدوین و تصویب نظام حقوقی جدید برای تنگه هرمز، حفظ عزت و غرور ملی، دریافت غرامت و تنبیه متجاوز به‌گونه‌ای که جرأت تکرار تجاوز نداشته باشد را از جمله مطالبات مردم عنوان کرد.

امام جمعه طالقان اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب همچنین بر شجاعت، موضع‌گیری شفاف و مقتدرانه در برابر زیاده‌خواهی مستکبران و توجه هوشمندانه به جایگاه جدید ایران در منطقه و جهان تأکید کردند.

وی با اشاره به توصیه رهبر انقلاب درباره حفظ وحدت ملی گفت: وحدت و انسجام ملی نعمتی بزرگ برای کشور است اما نباید از مفهوم وحدت برای خاموش کردن صدای مردم استفاده شود بلکه مسؤولان باید حول محور مطالبات ملت، وحدت را تقویت کنند.

رحمتی‌نیا افزود: رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که مسؤولان، نخبگان و نمایندگان مجلس باید از اختلافات بی‌ثمر سیاسی و برجسته‌سازی شکاف‌های اجتماعی پرهیز کرده و در گفتار و رفتار، مظهر انسجام و یکپارچگی ملت باشند.

وی همچنین به تکالیف مجلس در حوزه اقتصاد و معیشت اشاره کرد و خواستار توجه جدی نمایندگان و مسؤولان به مشکلات اقتصادی مردم شد.

امام جمعه طالقان با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، سالروز رحلت حضرت امام خمینی(ره) و انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری انقلاب اسلامی را گرامی داشت و عید سعید غدیر خم را تبریک گفت.

وی همچنین سالروز ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه‌السلام را تبریک گفت و بر ضرورت بهره‌گیری از معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد