به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد خداوردی در خطبههای نماز جمعه این هفته ضیاءآباد با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: شهدا در عمل به نماز اول وقت و توجه به مسائل دینی الگوی جامعه هستند و باید سبک زندگی آنان سرمشق جوانان و خانوادهها قرار گیرد.
وی با اشاره به خاطرهای از شهید دانشآموز احمدعلی نیری افزود: این شهید والامقام حتی در روز امتحان نیز نماز اول وقت را بر امور دیگر مقدم میدانست و همین روحیه، نشانه ایمان و توکل واقعی به خداوند بود.
امام جمعه ضیاءآباد ادامه داد: گاهی انسان امور دنیوی را بر مسائل دینی ترجیح میدهد، در حالی که تجربه نشان داده هر جا انسان در مسیر الهی حرکت کند، خداوند نیز امور او را سامان میدهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت حفظ انسجام ملی اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب حفظ وحدت را از اولویتهای اصلی کشور در شرایط کنونی دانستهاند و همه اقشار جامعه باید نسبت به این مسئله حساس باشند.
خداوردی تصریح کرد: دشمن در جنگ نظامی ناکام مانده و اکنون تلاش میکند با ایجاد اختلاف و دوقطبیسازی، صفوف ملت ایران را دچار تفرقه کند، بنابراین حفظ وحدت و همدلی یک ضرورت ملی است.
وی با بیان اینکه انسجام ملی از مهمترین دستاوردهای جنگ اخیر بوده است، خاطرنشان کرد: در جریان جنگ ۳۹ روزه، همه سلیقهها و جریانهای مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفتند و این اتحاد سرمایه بزرگی برای کشور محسوب میشود که نباید به آسانی از دست برود.
امام جمعه ضیاءآباد با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر نقش نخبگان سیاسی در حفظ آرامش جامعه بیان کرد: اختلافاتی که در جامعه شکل میگیرد، اغلب از سطح مسئولان و جریانهای سیاسی به بدنه جامعه منتقل میشود، از این رو نخبگان و مسئولان باید بیش از گذشته مراقب سخنان و رفتارهای خود باشند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب علاوه بر خواص و مسئولان، عموم مردم را نیز مخاطب قرار دادهاند و همه باید از اختلافات بیثمر و حاشیهساز پرهیز کنند تا وحدت ملی تقویت شود.
خداوردی تأکید کرد: حتی اختلافنظرهای موجه نیز اگر زمینهساز تفرقه و سوءاستفاده دشمن شود، در شرایط فعلی به مصلحت کشور نیست و امروز هیچ بهانهای برای وحدتشکنی وجود ندارد.
وی در ادامه به پویش کمک به مردم غزه و فعالیت ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت اشاره کرد و گفت: مردم بخش ضیاءآباد در این پویش مشارکت خوبی داشتهاند و تاکنون حدود ۵۲ میلیون تومان کمک مردمی جمعآوری شده است.
امام جمعه ضیاءآباد افزود: یکی از بانوان منطقه نیز دو قطعه طلا به این پویش اهدا کرده و مردم روستاها و مساجد بخش ضیاءآباد نیز استقبال خوبی از این حرکت مردمی داشتهاند.
وی در پایان از همراهی مردم، کشاورزان و باغداران ضیاءآباد در برپایی نماز جمعه و مشارکت در برنامههای فرهنگی و حمایتی قدردانی کرد.
نظر شما