تاکید امام جمعه دشتستان بر صیانت از نوجوانان و جوانان در برابر دخانیات

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در خطبههای نماز جمعه برازجان با اشاره به روز جهانی بدون دخانیات اظهار کرد: یکی از آسیبهای جدی و رو به گسترش جامعه، رواج مصرف دخانیات است.
وی اضافه کرد: دخانیات تنها یک عادت ناپسند نیست، بلکه تهدیدی جدی برای سلامت جسم، روان، بنیان خانواده و آینده جامعه است و آثار مخرب آن بر بیماریهای قلبی، ریوی، سرطانها و آسیبهای روحی و اقتصادی، امری روشن و انکارناپذیر است.
امام جمعه دشتستان بیان کرد: آنچه امروز موجب نگرانی بیشتر شده، عادیسازی مصرف دخانیات در برخی قهوهخانهها، کافهها، پارکها و فضاهای عمومی است؛ جایی که گاه نوجوانان و جوانان، به ویژه پسران و دختران، در معرض این آلودگی خطرناک قرار میگیرند و چه بسا از سر کنجکاوی، تقلید یا غفلت، به این مسیر زیان بار کشیده میشوند.
وی افزود: این پدیده، تنها یک مسئله فردی نیست، بلکه خطری اجتماعی و فرهنگی است که اگر نسبت به آن بیتفاوت باشیم، نسل آینده را با آسیبهای عمیقتری مواجه خواهد کرد.
مصلح بیان کرد: همه خانوادهها، مسئولان فرهنگی، نهادهای آموزشی و متولیان سلامت باید با همکاری و احساس مسئولیت، برای پیشگیری از گسترش این معضل تلاش کنند.
وی ادامه داد: آگاهی بخشی، نظارت بر اماکن عمومی، جلوگیری از ترویج مظاهر مصرف دخانیات و تقویت محیطهای سالم و نشاطآفرین برای نوجوانان و جوانان، از ضرورتهای امروز جامعه ماست.
غدیر روز تثبیت مسیر آینده است
امام جمعه دشتستان با اشاره به عظمت عید غدیر و بخشی از اسامی و اوصاف آن گفت: غدیر، روز اعلام ولایت، روز استمرار رسالت، روز اکمال دین و روز اتمام نعمت خدا بر بندگان است.
وی اظهار کرد: اگر رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم، ابلاغ وحی الهی بود، غدیر روز تثبیت مسیر آینده این رسالت در پرتو ولایت امیرالمؤمنین علی علیهالسلام است.
مصلح بیان کرد: در روایات، برای روز غدیر اسامی و اوصاف فراوانی بیان شده و هر نام، پردهای از عظمت این روز را کنار میزند و هر وصف، ما را با بُعدی از حقیقت غدیر آشنا میسازد.
وی تاکید کرد: شناخت این نامها، تنها شناخت الفاظ نیست؛ بلکه درک مقام و منزلت روزی است که حق در آن آشکار، راه هدایت در آن روشن و حجت بر همگان تمام شد.
امام جمعه دشتستان اضافه کرد: غدیر روزی با عظمت، با اهمیت، و دارای جایگاهی بلند و سرنوشتساز است که در آن گشایش و فرج برای امت رقم خورد و روز رفعت، تعالی، پیشرفت و ارتقای درجه اهل ایمان است.
وی با بیان اینکه در روز غدیر حجتها، برهانها، دلیلها و نشانههای حق آشکار شد افزود: غدیر روز روشنگری، تبیین، و واضح شدن حقیقت و روزی است که مقام صریح، روشن، ناب و خالص ولایت آشکار شد.
لزوم ترویج فرهنگ غدیر
مصلح با بیان اینکه غدیر، تنها یک واقعه تاریخی نیست؛ بلکه حقیقتی زنده، هدایتگر، هویتساز و امتساز است گفت:غدیر روزی است که در آن دین به کمال رسید، حجت آشکار شد، راه از بیراهه جدا گشت، و سنت جاری وصایت الهی در کاملترین صورت خود به امت اسلامی معرفی شد.
وی اضافه کرد: غدیر به ما میآموزد که ایمان، تنها محبت زبانی نیست؛ بلکه شناخت حجت خدا، پذیرش ولایت و حرکت در مسیر هدایت الهی است. غدیر، روز آشکار شدن حق و روز امتحان دلهاست. در چنین روزی، هم حقیقت ایمان روشن میشود و هم چهره نفاق.
امام جمعه دشتستان با بیان اینکه باید غدیر را با معرفت بشناسیم، با محبت پاس بداریم و با تبعیت زنده نگه داریم اظهار کرد: جامعهای که از پیام غدیر فاصله بگیرد، از ستون استوار هدایت فاصله گرفته است؛ و امتی که به غدیر بازگردد، به سرچشمه زلال ولایت بازگشته است.
امام خمینی شخصیتی جامعالاطراف بود
وی با تسلیت سالروز رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی تصریح کرد: امام خمینی (قدس سره) به اعتقاد دوستان و اعتراف دشمنان یکی از تأثیرگذارترین اشخاص در دوران معاصر است به گونهای که باید این عصر را «عصر امام خمینی» نامید.
مصلح خاطرنشان کرد: حضرت امام شخصیتی جامعالاطراف بود که زهد را با سیاست، عرفان را با فلسفه، علم را با عمل، شجاعت و صلابت را با شفقت و مهربانی، ریزبینی را با جهاننگری، مناجات شب را با نهیب های روز به دشمنان و مهربانی با مستضعفان را با شدت عمل در برابر مستکبران در کنار هم آورده بود.
