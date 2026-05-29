امام جمعه خارگ: روایتگری صحیح از واقعیت میدان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر در خطبه‌های نماز جمعه خارگ با اشاره به همزمانی عید غدیر و سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی اظهار کرد: معیت و همراهی با امام، هیچ تضادی با برگزاری جشن‌های غدیری و بزرگداشت سالگرد رحلت امام ندارد، بلکه همه این مناسبت‌ها در راستای تقویت مسیر نورانی امامت و ولایت معنا پیدا می‌کند.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در اجتماعات مردمی و انقلابی افزود: تجمعات ملت مبعوث‌شده ایران از جنس غدیر است که با ندای «حیدر حیدر»، هویت انقلابی و ولایی خود را به نمایش گذاشتند.

امام جمعه خارگ با استناد به آیه ۱۱ سوره رعد گفت: تجمعات مردمی ترجمان این حقیقت قرآنی است که خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان خود در مسیر تحول و تغییر گام بردارند.

وی ادامه داد: ملت ایران مصداق روشن آیات الهی هستند؛ همان مردمی که در برابر تهدیدها و جنگ روانی دشمن نه‌تنها عقب‌نشینی نکردند بلکه بر ایمان و استقامت آنان افزوده شد و با توکل بر خداوند مسیر عزت و مقاومت را ادامه دادند.

ضرورت وحدت کشورهای اسلامی

حجت‌الاسلام کارگر با اشاره به محورهای پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت حج امسال تصریح کرد: تأکید بر برائت از مشرکان، نقش شعار «الله اکبر» در پیروزی‌های جبهه مقاومت، بعثت ملت ایران و امت اسلامی، ضرورت وحدت کشورهای اسلامی و همچنین امید به آینده منطقه از مهم‌ترین محورهای این پیام راهبردی بود.

وی افزود: امروز عقربه زمان به عقب بازنمی‌گردد، آمریکا جایگاه گذشته خود را از دست داده و رژیم صهیونیستی در مسیر افول قرار گرفته است و هندسه جدید منطقه در حال شکل‌گیری است.

امام جمعه خارگ با اشاره به تحولات میدانی و راهبردی هفته‌های اخیر خاطرنشان کرد: دشمن در باتلاق فرسایش، تردید و اختلافات داخلی گرفتار شده و اعتراف رسانه‌های غربی و صهیونیستی درباره کاهش توان نظامی، فرسایش ائتلاف‌ها و هزینه‌های سنگین جنگ، نشانه آشکار شکست راهبردی آنان است.

نظم جدید منطقه‌ای در حال شکل‌گیری است

وی بیان کرد: امروز وظیفه جبهه تبیین آن است که این اعترافات دشمن را به روایتی از پیروزی ملت ایران تبدیل کند؛ روایتی که نشان‌دهنده بی‌اثر بودن گزینه نظامی علیه ایران، شکنندگی ائتلاف ضدایرانی و تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی ملت ایران است.

حجت‌الاسلام کارگر تأکید کرد: نظم جدید منطقه‌ای در حال شکل‌گیری است و در این نظم، قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت، مهم‌ترین عامل تأمین امنیت و ثبات منطقه خواهد بود.

وی گفت: دشمن امروز نه در موضع تهدید، بلکه در موضع درخواست برای عقب‌نشینی آبرومندانه قرار گرفته و رمز پیروزی نهایی ملت ایران، حفظ هوشیاری، انسجام داخلی و روایتگری صحیح از واقعیت میدان است.