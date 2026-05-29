برقرار: آمریکا پس از ۴۰ سال هنوز در برابر ایران درمانده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام قربانعلی برقرار در خطبههای نماز جمعه گرگان با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: انسان باید همواره مراقب اعمال و رفتار خود باشد، چرا که روز قیامت نتیجه تمام اعمالی که از پیش فرستاده را مشاهده خواهد کرد.
وی با اشاره به آیات قرآن کریم افزود: خداوند در قرآن تأکید میکند هر انسانی باید بنگرد چه چیزی برای آخرت خود مهیا کرده است؛ چرا که در قیامت انسان با حقیقت اعمال خود روبهرو میشود و حتی کافران آرزو میکنند ای کاش خاک بودند.
امام جمعه موقت گرگان با اشاره به مناسبتهای پیشرو از جمله سالروز ولادت امام هادی(ع)، رحلت امام خمینی(ره)، عید غدیر و سالروز انتخاب رهبر معظم انقلاب، گفت: امام هادی(ع) دنیا را به بازاری تشبیه کردهاند که گروهی در آن سود میکنند و گروهی دیگر زیان میبینند و انسان باید مراقب باشد در این بازار دچار خسارت نشود.
وی با بیان اینکه هر کس از خدا بترسد، دیگران نیز از وی حساب خواهند برد، افزود: امام خمینی(ره) به دلیل اخلاص و اطاعت از خداوند، در دل قدرتهای بزرگ جهان هیبت ایجاد کرده بود؛ تا جایی که رئیسجمهور وقت آمریکا دستور داده بود هر زمان پیامی از امام صادر شد، وی را مطلع کنند.
برقرار ادامه داد: امام راحل با صراحت اعلام کرد آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و امروز نیز پس از گذشت بیش از ۴۰ سال، آمریکا با همه دشمنیها و فشارها نتوانسته به اهداف خود علیه ملت ایران برسد.
وی تأکید کرد: امام خمینی(ره) به واسطه اطاعت از خداوند، محبوب دلهای مردم شد و ملت ایران نیز با پیروی از ایشان توانستند رژیم پهلوی را سرنگون کرده و در برابر استکبار جهانی بایستند.
امام جمعه موقت گرگان با اشاره به ویژگیهای رهبران الهی خاطرنشان کرد: کسی که مطیع خدا باشد از تهدید و فشار دشمنان هراسی ندارد و امام خمینی(ره) نیز در دوران تبعید با وجود تمام محدودیتها و فشارها هرگز از مسیر نهضت عقبنشینی نکرد.
وی با اشاره به سرنوشت حکومت پهلوی گفت: کسانی که موجب خشم خداوند شوند، در نهایت گرفتار خشم مردم خواهند شد؛ همانگونه که رژیم پهلوی به دلیل ظلم و جنایت، سرانجام با نفرت ملت ایران سقوط کرد.
