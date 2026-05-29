واکنش عضو کمیسیون امنیت ملی به تفسیر یک نماینده از پیام رهبر انقلاب

مهر گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی زارعی نماینده تهران در صفحات شخصی خود در فضای مجازی مطلبی با عنوان «تفسیر پوچ در پوچِ نماینده وحدت‌شکن از پیام امام مجتبی خامنه‌ای» منتشر کرد.

زارعی با اشاره به پیام رهبر انقلاب گفت: امام امت در پیام مخصوصشان برای اجلاس سال سوم مجلس در حوزه‌های گوناگون کشور یعنی اجرا، تقنین، نظارت و پاسداری از وحدت صفوف بعثت، فرمان‌های حکیمانه‌ای را صادر فرمودند البته این تقسیم‌بندی بنده است و در متن آقا نیست.

وی ادامه داد: در بخش اجرا، تقنین و نظارت تکلیف روشن است زیرا هویت این سه بخش به طراحی تدابیر ملموسِ اولویت‌دار و مشخص کردن راه‌های اجرایی وصول به آن است بخصوص در بخش تقنین‌های ضروری اگر ترتیبات شعام کماکان حاکم باشد فورا باید با کسب اجازه از امام، صحن مجازی را به قانونگذاری و نظارت موثر تبدیل کرد ولو اینکه نظارت هرگز تعطیل بردار نبوده و نیست.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مدعی شد: اما این نماینده محترم و دو سه نماینده همسو و دو سه «کانال دار» مجازی، بخش «پاسداری از وحدت صفوف بعثت» مندرج در پیام دیشب امام را مورد تاخت و تاز تفسیرهای پوچ در پوچ کردند؛ این نماینده و همسویانش می گویند با وحدت وحدت کردن نباید کاسبی کرد و یا چماق بلند کرد و به صراحت پیام آقا را در بین مردم به حاشیه بردند.

وی ادامه داد: ما این غم را باید به کجا ببریم که تازگی حتی نمی‌گذارند مرکب پیام آقا خشک شود و خودشان تفسیر به رای می کنند؛ این کار زشت را از اواخر حیات مادی امام شهید آغاز کردند و گفتند ما که مقابل ولی فقیه ضبط صوت نیستیم.

زارعی گفت: من که از غصه دارم دق می‌کنم؛ خب عزیز من، وحدت روشن است وتصورش موجب تصدیق است؛ حضرت آقا نگرانند. ما در وضعیت جنگی هستیم؛ آقا حتی در پیام دیروزشان به مجلس که حقیقتا «مانیفست حکمرانیِ هم افزا» بود، وقتی به جانفداهای غیور هم رسیدند خواستند به من و شما یاد بدهند که جانفداهای ثبت‌نامی هم که برای دفاعِ نظامی نام‌نویسی کردند، دارای طیف‌های مختلف هستند؛ آنها را در سه طیف ارزیابی کردند اطرفداران اسلام، طرفداران انقلاب اسلامی و طرفداران استقلال و سربلندی ایران.

وی ادامه داد: ای دوستان باید بیشتر بخوانیم و کمتر حرف بزنیم؛ اگر دقت کرده باشید بین سه مولفه اول در بحث جانفداها، آقا از حرف ربط (واو ) استفاده نکردند مرقوم فرمودند جانفدایانِ اسلام و انقلاب (یا) طرفداران ایران و استقلال ایران و....

نماینده تهران با طرح این پرسش که چرا در پیشگاه مردم اطلاعیه تمکین به ولایت فقیه صادر نمی کنید، گفت: چرا با اجتهادات شخصی نمی‌گذارید نگرانی آقا از «تجزیه‌های اجتماعی» که در پیامِ دیروز فرمودند، رفع شود؛ البته اطلاعیه‌ای که بقول آقا «قولا» و «فعلا» باشد.

وی ادمه داد: این بار این «حکیم بعدِ حکیم» و این «صالح بعد صالح» راه فرار را هم بسته‌اند؛ کجا؟! آنجا که آقا حدس زدند شماها و ماها و دوستان‌تان و دوستان‌مان با نفوذ در تریبون‌ها و تلویزیون و یا در کانال‌هایی که دارید و داریم بگویید و بگوییم که آیا وحدت الزاماتی ندارد!؟ وحدت حول چه چیزی؟! وحدت با چه کسانی؟! این حرف‌ها برای‌تان آشنا نیست؟!

زارعی به بخشی از پیام رهبر انقلاب اشاره و اظهار کرد: آقا در پیام شان پاسخ فرموند، وحدت حول پرچم نه وحدت حول باند و جناح و اصولگرایی و اصلاح طلبی و .....؛ وحدت حول پرچم یعنی نمی‌دانید چرا؟! ای برادران ما باید اول ایران را که بقول حاج قاسم حرم است، حفظ کنیم و...

وی ادامه داد: راستی آیا فقط می‌شود با وحدت چماق درست کرد؟ یعنی چماق‌های شما برای مذاکرات و فساد ستیزی، اینها کاملا بهداشتی و پاستوریزه بود؟ به شما و به خودم می گویم پیام آقا روشن است، مفهوم است و با خط فارسی نوشته و با زبان شیرین فارسی قرائت شد؛ تمامش کنید ای مجتهدینِ مقابلِ ولایت فقیه! ما را دِق دادید!