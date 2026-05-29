به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه اراک اظهار کرد: تقوا معیار حقیقی برتری انسان در پیشگاه الهی است و امیرالمؤمنین(ع) به‌عنوان الگوی کامل ایمان و عدالت، آغازگر مسیر امامت تا عصر ظهور حضرت مهدی(عج) است.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) در واقعه غدیر با تأکید مکرر بر «معاشرالناس» پیوند ماندگار امت با ولایت را برای هدایت نسل‌ها تبیین کردند.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: اسلام هرگونه برتری‌جویی نژادی و قومی را مردود می‌داند و تنها معیار برتری انسان‌ها را تقوا معرفی می‌کند.

وی ادامه داد: امامت حقیقی، هدایت الهی بشر توسط برگزیدگان خداوند است و با حکومت‌های ظاهری و دلبستگی‌های دنیوی تفاوت اساسی دارد.

خطیب جمعه اراک تاکید کرد: بزرگان دین و انقلاب با زهد، ساده‌زیستی و پایبندی به سیره اهل‌بیت(ع)، عزت مؤمنان و ارزش‌های الهی را بر جلوه‌های دنیوی ترجیح دادند و ماندگاری انسان را در ایمان و عمل صالح دانستند.

وی افزود: برگزاری باشکوه عید غدیر با مشارکت عمومی، موجب تقویت وحدت، ولایت‌مداری و نشاط اجتماعی در جامعه می‌شود.

آیت الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: دشمنان در توافق‌ها قابل اعتماد نیستند و جمهوری اسلامی ایران با آگاهی از بدعهدی آنان، مقتدرانه در برابرشان ایستاده است.

وی ادامه داد: توسعه صنعت، کشاورزی و فناوری با برنامه‌ریزی دقیق برای کاهش مشکلات معیشتی و فعال‌سازی ظرفیت‌های کشور ضروری است.

خطیب جمعه اراک گفت: تولید خودرو با قیمت‌های بالا و هزینه‌های سنگین قابل قبول نیست و دستگاه‌های مسئول باید با تصمیم‌های مؤثر برای ساماندهی بازار و کاهش فشار بر معیشت مردم اقدام کنند.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های قضایی، امنیتی و اطلاعاتی باید با قاطعیت و هوشیاری در صیانت از حقوق عمومی و مقابله با مفاسد و ناامنی‌ها عمل کنند.

آیت الله دری نجف‌آبادی با اشاره به سالروز تأسیس مجلس شورای اسلامی، این نهاد را از ارکان مهم و اثرگذار نظام دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد امور کشور دارد.

وی تأکید کرد: مجلس باید با کارآمدی، دقت و روحیه انقلابی در حل مسائل کلان کشور نقش‌آفرینی کرده و به‌عنوان موتور محرک توسعه عمل کند.