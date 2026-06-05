به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی در خطبههای نماز جمعه، عید سعید غدیرخم را نقطه عطفی در تاریخ اسلام دانست و افزود: غدیر، عید اداره جامعه اسلامی به دست امیرالمؤمنین علی (ع) است، روزی که در سایه شجره طیبه امامت، بستر تربیت نسلهای فاطمی و علوی فراهم شد.
امام جمعه اراک با اشاره به جایگاه بیبدیل حضرت علی (ع) در عالم هستی، ایشان را واجد مقام عندالکتاب و دارای نفسی شبیهترین به پیامبر اکرم (ص) خواند و تصریح کرد: نظام اداری و اجرایی کشور و نحوه تعامل مسئولان با مردم باید دقیقاً بر اساس سیره نبی مکرم اسلام (ص) و آموزههای علوی استوار باشد تا الگویی کامل از حکمرانی اسلامی ارائه شود.
وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و حمایت از جبهه مقاومت گفت: ما برادران خود در غزه و فلسطین را پارههای تن اسلام میدانیم.
امام جمعه اراک افزود: انحراف از مسیر حق و مکتب اهلبیت (ع)، عامل اصلی نفوذ بیگانگان است، اگر عشق به اهلبیت (ع) در قلوب حاکم بود، اکنون شاهد همراهی برخی کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی نبودیم.
آیت الله دری تاکید کرد: ایستادگی جبهه مقاومت و شخصیتهایی چون سیدحسن نصرالله و شیخ نعیم قاسم، گواهی بر قدرت جریان حزباللهی است که باید بیش از پیش تقویت شود.
امام جمعه اراک همچنین با تقدیر از حضور پرشور مردم در جشنهای عید غدیر، به برگزاری پویشهای اطعام علوی اشاره کرد و گفت: پهن شدن سفرههای اطعام در مسیر میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی تهران، نمادی ارزشمند از وحدت و عشق مردم به ولایت است.
وی تصریح کرد: به تعبیر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ۱۵ خرداد روز بیداری اسلام و آغاز حرکت عظیم مردم علیه ظلم، استبداد و وابستگی بود.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی تصریح کرد:آثار و برکات قیام ۱۵ خرداد تنها به همان مقطع زمانی محدود نمیشود، بلکه این حرکت مردمی موجب شکلگیری روحیه مقاومت، استقلالخواهی و مبارزه با سلطهگران در میان ملت ایران شد.
آیت الله درینجفآبادی اظهار کرد: قیام ۱۵ خرداد نشان داد که مردم ایران در برابر ظلم و بیعدالتی سکوت نخواهند کرد و برای دفاع از ارزشهای اسلامی و انسانی آماده فداکاری هستند.
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