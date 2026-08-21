آیت الله دری: امانت و صداقت باید شاخصه کارگزاران نظام باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر امروز در خطبه‌های نمازجمعه اراک اظهار کرد: آموزش و پرورش، بزرگترین سرمایه ملی است و تسهیل فرآیند ثبت‌نام و خدمات آموزشی به مردم باید دستور کار باشد.

وی‌افزود:آموزش و پرورش باید با رویکردی مردم‌محور، ضمن تسهیل فرآیند ثبت‌نام، کیفیت خدمات آموزشی و توجه به نیازهای دانش‌آموزان و خانواده‌ها را ارتقا دهد.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: دولت باید با الگوگیری از سیره شهیدان رجایی و باهنر، از نیروهای کارآمد، متخصص و متعهد در بدنه اجرایی کشور استفاده کند.

وی ادامه داد: مسئولان باید با شناخت دقیق شرایط و بهره‌گیری از مدیران شایسته، برای حل مشکلات معیشتی و تقویت اقتصاد جامعه تلاش مضاعف کنند.

خطیب جمعه اراک تاکید کرد: مسئولیت‌های مدیریتی باید عرصه خدمتگزاری صادقانه به مردم باشد و مدیران با پرهیز از جناح‌گرایی و حاشیه‌سازی، در صیانت از آرمان‌های شهدا و امانت الهی کوشا باشند.

وی افزود: استان مرکزی از ظرفیت‌های راهبردی کشور برخوردار است و این توانمندی‌ها باید در مسیر تقویت قدرت ملی به‌کار گرفته شود.

آیت الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: قدرت آمریکا و رژیم صهیونیستی بر تجهیزات نظامی متکی است اما اقتدار ایران از اراده و فرهنگ ایثار و شهادت سرچشمه می‌گیرد.

وی گفت: هوشیاری در برابر ترفندهای دشمن ضروری است و باید در همه عرصه‌ها با قاطعیت از حقوق ملت ایران و مظلومان منطقه دفاع کرد.

خطیب جمعه اراک افزود: وحدت و همبستگی ملی، ضامن حفظ امنیت کشور است و با اتحاد داخلی و همراهی مردم می‌توان تهدیدات را دفع و امنیت پایدار را تأمین کرد.

وی ادامه داد: در عصر غیبت، تمسک به فقهای عظام و مرجعیت دینی، مسیر شناخت حقیقت و هدایت جامعه است و امروز ولایت‌فقیه و مراجع عالی‌قدر، هدایت جامعه اسلامی را بر عهده دارند.

آیت الله دری نجف‌آبادی تاکید کرد: پایبندی به معارف اهل‌بیت(ع)، حفظ وحدت و انسجام ملی و هوشیاری در برابر فتنه‌ها، زمینه‌ساز حرکت جامعه اسلامی در مسیر هدایت و عزت است.

خودروهای کم‌مصرف مطالبه جدی از وزارت صمت و مجلس است

خطیب جمعه اراک بر ضرورت ورود جدی وزارت صمت و مجلس برای جلوگیری از تولید خودروهای پرمصرف و حرکت صنعت خودروسازی به سمت تولید خودروهای کم‌مصرف تأکید کرد.

وی افزود: روند مصرف سوخت خودروهای داخلی در سال‌های اخیر بهبود نیافته است و دستگاه‌های متولی و نظارتی باید برای تولید خودروهای بهینه و کم‌مصرف، تدابیر جدی اتخاذ کنند.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی باید با جدیت نسبت به اصلاح روند تولید خودرو و جلوگیری از تولید خودروهای پرمصرف اقدام کنند.

وی گفت: توسعه خودروهای کم‌مصرف، مستلزم نظارت دقیق بر فرآیند تولید و بازنگری در سیاست‌های صنعتی و خودرویی کشور است.

آیت الله دری نجف‌آبادی بر تداوم مصرف بالای سوخت‌خودروهای‌داخلی‌و ضرورت اصلاح سیاست‌های صنعتی و حرکت به سمت تولید خودروهای کم‌مصرف تأکید کرد.