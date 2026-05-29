به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سید محمد اتابک در دیدار با قانات شارلاپایف وزیر صنعت و ساخت و ساز قزاقستان ضمن تاکید بر توسعه روابط، مقرر شد بهمنظور چارچوبمند کردن همکاریها و شتاب بخشیدن به پروژههای تعریف شده، تفاهمنامههای دوجانبهای میان نهادهای مسئول دو کشور تنظیم و به امضا برسد تا مسیر اجرای طرحهای صنعتی تسهیل شود.
یکی از محورهای مهم این گفتوگو، رفع چالشهای مالی پیش روی پیمانکاران و صنعتگران دو کشور بود. در همین راستا، طرفین توافق کردند که سازوکارهای لازم برای تسهیل صدور ضمانتنامههای بانکی با هدف تضمین اجرای پروژههای مشترک و حمایت از شرکتهای فعال در این حوزهها ایجاد شود.
وزیر صنعت و ساخت و ساز قزاقستان نیز در این دیدار با استقبال از پیشنهادات مطرح شده، بر آمادگی کشورش برای فراهمسازی بسترهای قانونی و اجرایی جهت حضور فعالتر شرکتهای ایرانی در پروژههای صنعتی قزاقستان تأکید کرد.
این دیدار که گامی مهم در جهت تقویت مناسبات اقتصادی در منطقه اوراسیا به شمار میرود، با تأکید بر استمرار رایزنیهای کارشناسی برای نهاییسازی تفاهمنامههای مذکور به پایان رسید.
نظر شما