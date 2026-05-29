غدیر و عاشورا موتور محرکه انقلاب اسلامی ایران بوده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد با اشاره به فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، این واقعه عظیم را سرآغاز اجرای امامت در جامعه اسلامی و واقعه عاشورا را نماد پایداری و ایستادگی در دفاع از حریم امامت و ولایت تا مرز شهادت توصیف کرد.

وی با بیان اینکه عاشورا سند افتخار اجرای امامت است، افزود: غدیر و عاشورا در کنار هم، موتور محرکه و عامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی بوده‌اند.

سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)؛ عملیاتی کردن غدیر و عاشورا

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی، با گرامیداشت سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)، موفقیت ایشان در عملیاتی کردن مفاهیم غدیر و عاشورا در جامعه ایران اسلامی را مورد ستایش قرار داد.

وی دو دستاورد بزرگ ملت ایران در پرتو نهضت امامین انقلاب را نخست، تحقق امامت ریشه‌دار در غدیر در متن جامعه، و دوم، تأسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان دستاوردی منحصر به فرد برای جهان بشریت که در آن آموزه‌های دینی در تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی متجلی گردیده است برشمرد.

امام جمعه کرمان تصریح کرد: امامین انقلاب، با ترسیم نقشه‌ای راهبردی برای انقلاب، نظام و مردم، نگاه‌های جهانیان را به ملت ایران معطوف ساختند.

وی با تأکید بر اینکه در شرایط حساس کنونی، وظیفه ما در قبال امام جامعه، همان فرمایش گهربار امام راحل (ره) است که فرمودند« پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد»، از عموم مردم خواست تا فرامین و پیام‌های معظم‌له را نصب‌العین قرار داده و جامه عمل بپوشانند.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی، رسالت ملت بیدار ایران را بی‌بدیل خواند و شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را فراتر از مناسک ایام حج دانست و آن را شعار فراگیر همه آزادی‌خواهان جهان برشمرد.

حفظ خیابان؛ راهبرد کلیدی در برابر فتنه‌های دشمن

نماینده ولی فقیه در استان کرمان، با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص ضرورت حفظ خیابان تأکید کرد: ملت ایران باید تحت هدایت و رهبری امام جامعه حرکت کرده و شعارهای خود را منطبق با دیدگاه‌های ایشان تنظیم نماید.

وی با اشاره به شکست دشمن در عرصه نظامی و ناتوانی وی در ایجاد تحرک در این میدان، افزود: توان نظامی دشمن در برابر اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به نقطه ضعف تبدیل شده است، اما برای پذیرش شکست رسمی دشمن، باید در دو جبهه دیگر نیز شاهد تضعیف کامل آنان باشیم.

امام جمعه کرمان، اصلی‌ترین طمع دشمن در شرایط کنونی را امتیازگیری در عرصه دیپلماسی به منظور جبران بخشی از شکست‌های خود دانست و از مردان مجاهد این میدان خواست تا با پشتیبانی قاطع ملت، از حقوق ملت ایران در صحنه سخت دیپلماسی، تحت زعامت ولی فقیه، قاطعانه دفاع نمایند.

خیابان؛ سنگر هوشیاری در برابر نفوذ دشمن

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی، با بیان اینکه خیابان سنگر دوم هوشیاری در برابر فتنه‌های دشمن است هشدار داد: باید مراقب بود تا دشمن از این عرصه نفوذ نکرده و اختلافات را به نزاع و درگیری نکشاند.

وی در ادامه، با انتقاد از طرح برخی شعارهای معارض با رهبری در خیابان افزود: رزمنده عرصه خیابان باید کاملاً تحت امر و هدایت رهبری معظم انقلاب باشد و از هرگونه اقدام پیشرو یا پسرو نسبت به ایشان پرهیز نماید.