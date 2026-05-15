امام جمعه کرمان: کشور به جهاد مدیریت مصرف نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، در خطبه های این هفته نمازجمعه کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد با اشاره به شهادت امام جواد (ع) و بزرگداشت ایام شهادت شهدای خدمت و رئیس جمهور مجاهد آیت‌الله رئیسی گفت: رئیسی عزیز عمر خود را وقف مردم کرد و در هر سنگری با کمال اخلاص برای نظام و ارزش‌های دینی تلاش نمود.

وی با گرامیداشت سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا (س) افزود: راه حل مشکل جمعیت کشور، آسان کردن ازدواج، به تأخیر نینداختن آن و انجام ازدواج در سن مناسب است.

وی با بیان اینکه جمعیت جوان جامعه را زنده نگه می‌دارد ادامه داد: یکی از مشکلاتی که گریبان برخی جوامع انسانی را گرفته کاهش جمعیت جوان است که حل آن نیاز به عزم جدی دارد.

امام جمعه کرمان تصریح کرد: باید حضور بیش از ۷۰ شب مردم در میدان خیابان ها را به طور جدی حفظ کرد، هیچ وقت سست نشد و خستگی به خود راه ندهیم.

علیدادی سلیمانی، با اشاره به لزوم مدیریت مصرف انرژی و صرفه جویی در کشور گفت: نیاز به جهاد مدیریت مصرف داریم تا اسراف در دستور کار نباشد، زیرا کشور در شرایط جنگی قرار دارد و هر کسی باید در بخش انرژی مواظبت و در مصرف خود تجدیدنظر کند، زیرا خسارت‌هایی در جنگ دیدیم.

وی افزود: رزمندگان خیابان باید مراقب باشند تا دشمن مسئله اصلی و فرعی بین آنها درست نکند، زیرا همه تلاش او این است وقتی در سایر جبهه‌ها شکست خورد در این میدان مهم که تأثیرش در جبهه‌های دیگر جدی است، بین این رزمندگان تمام عیار مسائل متعددی از جمله فرعی و جزئی مطرح کند و مسئله اصلی به حاشیه برود.

امام جمعه کرمان ادامه داد: شما ملت ایران کمر استکبار را که از جنگ‌های نیابتی خارج و به خیال تمام کردن کار نظام، خود به صورت مستقیم و رو در رو وارد جنگ با ما شد شکستید و به اذعان صاحب‌ نظران دنیا ما پیروز شدیم.

علیدادی سلیمانی، افزود: ما زمانی پیروزی نهایی را جشن می‌گیریم که همه دستاوردهای میدان را تثبیت کنیم و این نیاز به وحدت و همدلی دارد.