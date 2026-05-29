یونیسف: قربانی شدن ۱۱ کودک لبنانی در هر ۲۴ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان یونیسف گزارش داد که حملات رژیم صهیونیستی به لبنان در طول هفته گذشته منجر به شهادت و زخمی شدن حدود ۱۱ کودک در هر ۲۴ ساعت شده است.

یونیسف امروز در بیانیه ای اعلام کرد که جنگ و تشدید حملات رژیم صهیونیستی به لبنان باعث شهادت و زخمی شدن تعداد زیادی از کودکان شده است. بر اساس این گزارش، به صورت میانگین در طول هفته گذشته در هر ۲۴ ساعت حدود ۱۱ کودک کشته و زخمی شده اند؛ آن هم در شرایطی که هشدارهای جدی درباره تشدید بحران انسانی در لبنان داده می‌شود.

بر اساس داده‌های این سازمان، در روزهای اخیر ده‌ها کودک لبنانی، با وجود درخواست‌های بین‌المللی برای آتش‌بس و حمایت از غیرنظامیان به شهادت رسیده‌اند.

این سازمان همچنین تأکید کرد که هزاران کودک در نتیجه بمباران‌های مداوم در وضعیت آوارگی و شوک روانی به سر می‌برند. همچنین ادامه عملیات نظامی منجر به اختلال در آموزش و خدمات اساسی شده و مدارس در چندین منطقه لبنان به عنوان مراکز پناهگاه برای آوارگان استفاده می‌شوند.

گزارش‌های قبلی این سازمان تاکید داشت که صدها کودک از زمان تشدید حملات رژیم صهیونیستی به لبنان به شهادت رسیده‌اند یا زخمی شده‌اند. این مرکز در گزارش پیشین خود نسبت به «پیامدهای روانی بلندمدت» بر یک نسل کامل از کودکان در لبنان و منطقه هشدار داده بود.