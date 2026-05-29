هاآرتص: ارتش اسرائیل در لبنان ضعیف و فاقد استراتژی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص با انتقاد شدید از عملکرد رژیم صهیونیستی در لبنان، نهادهای نظامی و سیاسی این رژیم را فاقد هرگونه هدف استراتژیک در جبهه لبنان دانست و شرایط لبنان را مشابه تحولات غزه توصیف کرد.

این روزنامه، هدف اصلی از این بی‌برنامگی را صرفا «طولانی‌تر کردن عمر ائتلاف حاکم بر تل آویو» دانست و به شدت از ضعف‌های فنی و ناکارآمدی نظامی ارتش صهیونیستی انتقاد کرده و افزود که ارتش صیهونیستی در مواجهه با خطر «پهپادهای انتخاری فیبر نوری»، ناتوان است. نیروهای زمینی در برابر این تهدیدات جدید، تنها به نصب «تورهای ماهیگیری» اکتفا می‌کنند که نشان از ناتوانی در به‌کارگیری راهکارهای مدرن است.

این روزنامه در بخش پایانی گزارش خود، ادامه این جنگ را باعث کشته شدن بیشتر نظامیان صهیونیست خواند و تصریح کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به طور مستقیم مسئول این شرایط است.