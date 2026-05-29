به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین ، حسن فضل‌الله نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، تأکید کرد که ایران بر توقف تجاوزات علیه لبنان اصرار دارد و توافقی را که شامل لبنان نباشد، نپذیرفته است.

وی افزود که در سایه اصرار ایران، اشغالگران تلاش می‌کنند با تشدید حملات خود پیش‌دستی کنند و از موضع مسئولان بیروت و اصرار آنها بر ادامه مذاکرات مستقیم و رد تعلیق آن در بحبوحه کشتارهای خونین بهره ببرند.

فضل‌الله ابراز داشت که مسئولان لبنان نه تنها از وظیفه خود شانه خالی می‌کنند، بلکه به دشمن یک بستر سیاسی برای توجیه تجاوزاتش می‌دهند.

وی گفت: ما قبلاً تلاش کردیم از جنگ جلوگیری کنیم و با مسئولان کشور همکاری کردیم که کنترل کامل خود را بر جنوب لیتانی گسترش دهند، اما آنها نتوانستند حملات را متوقف کنند و از مسئولیت‌های خود شانه خالی کردند.

فضل‌الله بار دیگر بر اهمیت حفظ کشور تأکید کرد و گفت: هیچ کس نباید ما را با فتنه و جنگ داخلی بترساند. وی در مورد جنایات رژیم صهیونیستی علیه شهرها و روستاهای جنوب لبنان هشدار داد که این اقدامات با مجوز آمریکا و چشم‌پوشی مشکوک مسئولان بیروت انجام می‌شود.

این عضو ارشد حزب الله تصریح کرد که اهداف این جنایات، وارد آوردن حداکثر آسیب و افزایش هزینه مقاومت مردم، و اشغال و آواره‌سازی برای توانمندسازی صهیونیست‌ها در الحاق اراضی در آینده و همچنین مقابله با فشارهای مالی و اقتصادی آمریکا بر محیط مقاومت است.

فضل‌الله تأکید کرد که وجود مقاومت و پایداری مردم، دشمن را از دستیابی به جاه‌طلبی‌های تاریخی خود بازمی‌دارد و در مواجهه با تجاوزات خونین اسرائیل، هیچ گزینه‌ای جز مقاومت و پایداری وجود ندارد.

وی ابراز داشت که وظیفه مقاومت، جلوگیری از استقرار اشغالگران در لبنان و به فرسایش کشاندن آنها است و حتی اگر آنها وارد مناطق لبنانی شوند، مقاومت به عملیات خود برای جلوگیری از استقرار آنها ادامه خواهد داد.

فضل‌الله خاطرنشان کرد که یکی از عوامل قدرت، وحدت و انسجام محیط مقاومت، به ویژه بین حزب‌الله و جنبش امل است.

در همین راستا، فراکسیون وفاداری به مقاومت، دیروز پنجشنبه، تأکید کرد که به جای اینکه مقامات لبنانی از تلاش ایران برای گنجاندن لبنان در آتش‌بس بهره ببرند، به مانع‌تراشی روی می‌آورند.

این فراکسیون، مقامات را به اصرار بر ادامه رویکرد نزولی و از دست دادن حاکمیت و حقوق به بهانه مذاکرات مستقیم با دشمن متهم و تاکید کرد که مقامات لبنان را وارد مذاکرات نظامی کرده‌اند که دشمن از طریق آن تلاش می‌کند هماهنگی امنیتی را به نفع تجاوزات خود به لبنان تحمیل کند.

امروز قرار است نشستی بین هیئت های نظامی دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در مقر وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن برگزار شود.