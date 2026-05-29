به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین مهدی اخوان صباغ در خطبههای نماز جمعه اهواز با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) اظهار کرد: نیمه خرداد یادآور ارتحال ملکوتی ایشان است و شخصیت امام خمینی (ره) شخصیتی بزرگ و معنوی است.
وی با تبیین دیدگاههای رهبر شهید درباره امام خمینی (ره) ادامه داد: «رهبر شهید» ما هر سال در روز ۱۴ خرداد به تبیین شخصیت امام خمینی (ره) و اهداف انقلاب اسلامی میپرداختند و بیانات ایشان همواره راهبردی و نشانگر اوج ارادت ایشان بود.
امام جمعه موقت اهواز با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره شاخصهای انقلاب تصریح کرد: طبق فرمایش ایشان مکتب امام خمینی (ره) دارای سه بعد معنویت، عقلانیت و عدالت است و ایشان باور به خدا، مردم و خود را از ویژگیهای بارز امام خمینی (ره) میدانستند.
حجت الاسلام و المسلمین اخوان صباغ در خصوص سالگرد زعامت «رهبر شهید» بیان کرد: شهادت و فراق ایشان در سه ماه گذشته داغ سنگینی است و گرفتن انتقام خون ایشان جزو مطالبات به حق ملت ایران است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیام راهبردی مقام معظم رهبری به حج امسال اشاره کرد و افزود: طبق بیان ایشان، انقلاب اسلامی در مسیر حج، الله اکبر است و ما با این سلاح توانستیم رژیم طاغوت را ساقط کنیم و جبهه مقاومت را تشکیل دهیم.
امام جمعه موقت اهواز با اشاره به وقایع اخیر گفت: در مورد پولهای بلوکه شده و «تنگه هرمز» خبرهایی هست که تا دقیقتر شدن آنها صبر میکنیم؛ البته حاکمیت بر آبراهههای سرزمینی جزو خطوط قرمز است.
وی، توافق احتمالی را یک برد نسبی توصیف کرد و گفت: توانستیم به آمریکا بقبولانیم که بر سر موضوع هستهای، موشکی و تنگه هرمز دست برتر با ما است و ما در مورد توان موشکی خود به هیچ وجه ممکن حاضر به مذاکره نیستیم.
حجتالاسلام و المسلمین اخوان صباغ خاطرنشان کرد: ما به تیم مذاکرهکننده اعتماد داریم، اما به طرف مقابل اعتماد نداریم؛ تیم مذاکرهکننده ما نماینده ملتی است که ابرقدرتهای پوشالی را به زانو درآورده است و باید از عزت این ملت محکم دفاع کنند.
