وحدت اسلامی سپر پولادین در برابر دشمنان؛ اسرائیل در بحران فرو رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی اخوان صباغ در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با گرامیداشت هفته وحدت، ابتکار امام خمینی (ره) در نام‌گذاری این هفته را تصمیمی تاریخی و ماندگار خواند که نقش کلیدی در تقویت همبستگی اسلامی دارد.

وی اظهار کرد: اگر پیام وحدت اسلامی به‌درستی در جهان اسلام نهادینه می‌شد، بسیاری از فجایع در کشورهای اسلامی مانند سوریه، عراق، یمن و افغانستان رخ نمی‌داد.

حجت‌الاسلام و المسلمین اخوان صباغ با اشاره به توطئه‌های دشمنان برای ایجاد تفرقه در جهان اسلام، از جمله تشکیل گروهک‌های تکفیری مانند داعش، گفت: اتحاد مسلمین، سپری پولادین است که دشمنان از آن هراس دارند.

وی همچنین با استناد به بیانات مقام معظم رهبری، ایمان به خدا، رهبری شجاعانه و همدلی ملت با نیروهای مسلح و مسئولان را سه رکن پیروزی ایران در برابر بحران‌ها دانست و افزود: اتحاد مقدس، پیوندی راهبردی است که کشور را در برابر جنگ روانی و شناختی دشمن بیمه می‌کند.

اسرائیل در گرداب بحران‌ها

امام جمعه موقت اهواز در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت رژیم صهیونیستی پرداخت و تأکید کرد: اسرائیل پس از شکست در جنگ ۱۲ روزه و تجاوزات مکرر به سوریه، لبنان و یمن، امروز در برابر مقاومت ملت ایران ناکام مانده و با سه بحران سیاسی، نظامی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

وی، اختلافات کابینه، فرار افسران، خودکشی سربازان و اعتراضات گسترده در سرزمین‌های اشغالی را نشانه‌های این بحران‌ها دانست و هشدار داد: به فرموده رهبر انقلاب، هرگونه حماقت اسرائیل با پاسخ سخت ایران مواجه خواهد شد.

حمایت عملی از فلسطین، وظیفه جهان اسلام

حجت‌الاسلام اخوان صباغ با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، این اقدامات را نشانه ضعف و استیصال این رژیم دانست و گفت: کودک‌کشی و جنایات اسرائیل با حمایت آمریکا انجام می‌شود، اما حتی کشورهای اروپایی نیز این رفتارها را محکوم کرده‌اند.

وی از کشورهای اسلامی و ملت‌های آزاده خواست تا با حمایت عملی از فلسطین و تقویت وحدت اسلامی، برای نابودی رژیم صهیونیستی تلاش کنند.

امام جمعه موقت اهواز همچنین با اشاره به بی‌اعتمادی ملت ایران به مذاکرات با آمریکا، به‌ویژه در موضوعات هسته‌ای و موشکی، اظهار کرد: تحریم‌های غرب بی‌اثر بوده و ملت ایران با تکیه بر توان داخلی و ایمان، در مسیر پیشرفت و استقلال گام‌های بلندی برمی‌دارد.

وی با دعا برای نصرت ملت فلسطین و تعجیل در ظهور امام زمان (عج)، ابراز امیدواری کرد که ظلم و ستم رژیم صهیونیستی و حامیانش ریشه‌کن شده و عدالت در جهان برقرار شود.