تاکید جامعه حوزویان بر حفظ راه رهبر شهید و انتقام قاتلین ایشان

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ حوزویان، علما و روحانیون در گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی پیش از ظهر امروز در حرم مطهر عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.

در این رویداد اساتید، طلاب خواهر و برادر حوزه های علمیه تهران و روحانیون بر حفظ دستاوردهای رهبر شهید و لزوم انتقام خون ایشان تاکید کردند.



آیت الله سید محسن اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری پیام مقام معظم رهبری به مناسبت تشییع پیکر «امام مجاهد شهید» را نقطه عطفی برای ورود انقلاب اسلامی به مرحله‌ای نوین و جهانی توصیف کرد.

وی تأکید کرد: فرمان رهبر انقلاب مبنی بر انتقام خون این شهید بزرگوار و سایر شهدای مظلوم، حکمی واجب‌الاجراست و تمامی افراد دارای توانایی، موظفند در راستای تحقق آن اقدام کنند.

ایشان همچنین با محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی و حامیان آن، بر ضرورت پیگیری حقوقی و کیفری عاملان، آمران و پشتیبانان این فجایع اصرار ورزید.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی نیز ضمن ادای احترام به یاد و خاطره آن شهید والامقام، بر تداوم مسیر عزت، استقلال، مقاومت و پاسداری از ارزش‌های اسلامی تأکید کردند. شایان ذکر است که این اجتماع، نمادی از همبستگی جامعه حوزوی استان تهران در گرامیداشت مقام شهدا و تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب و فرهنگ ایثار و شهادت بود.