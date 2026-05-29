به گزارش خبرگزاری مهر،ماموستا مامد کلشی‌نژاد، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته که با حضور پرشور مردم متدین در مسجد جامع اهل‌سنت برگزار شد، به تبیین ابعاد معنوی و سیاسی حج ابراهیمی پرداخت. وی حج را یکی از ارکان بنیادین اسلام و نماد شکوه و همبستگی امت اسلامی برشمرد.

وی با استناد به آیه ۹۷ سوره مبارکه آل‌عمران، وجوب حج را مشروط به استطاعت دانست و تصریح کرد: حج تنها یک سفر زیارتی نیست، بلکه مسیری برای رسیدن به تقوا و نزدیکی به پروردگار است. تجمع میلیونی مسلمانان با لباس و نیت واحد در یک‌زمان و مکان مشخص، نشان ‌دهنده اقتدار امت اسلامی است که در مقابل چشم جهانیان، اتحاد خود را به نمایش می‌گذارند.

امام‌جمعه اهل‌ سنت ارومیه گفت: حج بهترین فرصت برای اعلام برائت از نظام‌های سلطه‌گر و ظالم است. مناسک «رمی جمرات» در واقع تمرین مبارزه با شیطان درون و برون و نماد ایستادگی در برابر شر و استکبار جهانی است.

وی با اشاره به آیه ۱۹۸ سوره بقره، پاک‌سازی روح از رذایل و نفی ظلم را از ثمرات حج برشمرد و تأکید کرد: جزای چنین حجی، طبق کلام نبوی، چیزی جز بهشت نخواهد بود.

ماموستا کلشی‌نژاد با تبیین مفهوم «عروة‌الوثقی»، تمسک به حبل‌الله و قرآن کریم را تنها راه نجات از پراکندگی دانست و افزود: «آیه "وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا" منشور حرکت حج است. ما باید با چنگ‌زدن به ریسمان محکم الهی، از تفرقه که خواسته دشمنان است، پرهیز کنیم.»

امام جمعه اهل سنت ارومبه خطبه‌ها، حج را مکتبی برای تقویت روحیه اخوت و همدلی معرفی کرد و با قرائت حدیثی از مسند احمد، جامعه ایمانی را به «پیکری واحد» تشبیه کرد که در درد و شادی یکدیگر شریک‌اند.

کلشی‌نژاد خاطرنشان کرد: حج یک حرکت عظیم جمعی است که می‌تواند جامعه اسلامی را به سمت عدالت، عزت و سربلندی سوق دهد و پیوند میان ملل مسلمان را در برابر چالش‌های عصر حاضر مستحکم‌تر سازد.