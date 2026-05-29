به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید علی حسینی در خطبههای نماز جمعه بندر دیّر با تبیین ابعاد الهی و تاریخی عید سعید غدیر خم، این روز را بزرگترین عید امت اسلامی و نقطه عطفی در تاریخ نبوت خواند.
امامجمعه دیّر خاطرنشان کرد: واقعه غدیر تنها یک انتصاب ساده نبود، بلکه روزی است که خداوند دین خود را با معرفی امیرالمؤمنین علی (ع) بهعنوان جانشین پیامبر (ص) به کمال رساند.
وی تصریح کرد: در آن روز، دشمنان اسلام که به ضربه زدن به دین نوپای اسلام امید بسته بودند، با مشاهده این ابلاغ الهی مأیوس شدند. پیامبر (ص) بهدستور خداوند و در پایان ۲۳ سال زحمات طاقتفرسا، علی (ع) را بهعنوان پرچم هدایت امت منصوب کردند.
حسینی به جایگاه ولایت در میان سایر ارکان دین پرداخت و گفت: ولایت کلید و راهنمای سایر ارکان است. اگر رهبری و سرپرستی جامعه بر عهده شخصیتی چون علی بن ابیطالب (ع) باشد، سایر احکام همچون نماز، روزه و زکات نیز به درستی اقامه و اجرا خواهند شد.
وی افزود: اگر میخواهیم نمازها به سرمنزل مقصود برسند و اعمال دینی در جامعه جاری شوند، باید مسیر ولایت را درست انتخاب کنیم؛ چرا که ولایت، روح و حقیقت اسلام است.
امام جمعه دیّر با استناد به پژوهشهای علامه امینی در کتاب الغدیر و گواهیِ صدها تن از صحابه و بزرگان اهلسنت، تفسیر دوستی از واژه مولا را مردود دانست.
وی تصریح کرد: اجتماع ۱۲۰ هزار نفری غدیر، بیعت گرفتن پیامبر (ص) و لقب امیرالمؤمنین، شواهد قطعی است که نشان میدهد غدیر، فراتر از یک دوستی ساده، واقعهای برای تثبیت ولایت و جانشینی امیرالمؤمنین علی (ع) بوده است.
حسینی با یادآوری حدیث شریف ثقلین، بر ضرورت تمسک توأمان به قرآن و اهلبیت (ع) تأکید و عنوان کرد: پیامبر اسلام (ص) دو امانت گرانبها در میان امت باقی گذاشتند. تا زمانی که جامعه اسلامی به قرآن و عترت تمسک جوید، هرگز گمراه نخواهد شد. از این رو، شایسته است که همه مردم با برگزاری جشنهای باشکوه، عید غدیر را که روز عید امت اسلامی است، گرامی بدارند و این نعمت بزرگ الهی را ارج نهند.
ضرورت معرفتافزایی نسبت به صاحب غدیر
حسینی با تبریک پیشاپیش عید سعید غدیر خم، بر ضرورت معرفتافزایی نسبت به صاحب غدیر تأکید کرد و گفت: تبلیغ غدیر، واجبی بر دوش همگان است . بر پدران واجب است که تا روز قیامت موضوع ولایت امیرالمؤمنین (ع) را به فرزندان خود منتقل کنند.
وی افزود: خانوادهها باید در این روز با تهیه لباس نو، اطعام (حتی در حد یک غذای ساده خانگی) و حضور در مراسمات، شیرینی این عید را در جان فرزندان خود بنشانند.
خطیب جمعه دیر با تبیین پیوستگی نبوت و امامت تصریح کرد: رهبری جامعه اسلامی باید از طرف خدا تعیین شود. در عصر غیبت نیز ما بر سر دوراهی هستیم؛ یا باید حاکمانی همچون صدام و پهلوی بر ما حکومت کنند، یا شخصیتی وارسته، شجاع و پایبند به مبانی دین که همان ولی فقیه است.
وی در واکنشی تند به برخی دیدگاهها گفت: متأسفانه برخی مطرح میکنند که حکومت وظیفهای در قبال بهشت رفتن مردم ندارد؛ در حالی که امامت یعنی رهبریای که هم به فکر دنیای مردم است و هم به فکر دین و سرنوشت اخروی آنها.
حسینی با اشاره به پیام رهبر انقلاب به حجاج گفت: پیام رهبر انقلاب به حجاج را نباید در حد توصیههای عبادی و مراسم حج دید؛ این پیام بیانیه راهبردی برای امت اسلامی در یک مقطع حساس است.
وی مهمترین محور پیام را این دانست که رهبر انقلاب تلاش کردهاند برائت از مشرکین از یک شعار مقطعی و رفتار محدود به موسم حج خارج و به فرهنگ پایدار، جاری، اجتماعی و همیشگی در جهان اسلام تبدیل شود.
امام جمعه دیّر تأکید کرد: مسیر مقاومت و مقابله با جبهه استکبار باید مستمر و تعطیلناپذیر باشد و با فراز و فرودها متوقف نشود؛ تا نهایتاً به تحقق وعدههای الهی منتهی شود.
نماینده باید در متن مردم باشد
حسینی در ادامه، به بیانات رهبر انقلاب خطاب به نمایندگان مجلس بیان کرد: رهبر انقلاب ضمن قدردانی، مجلس شورای اسلامی را مظهر و نماد مردمسالاری دینی معرفی کردهاند و نقش آن را در اعمال اراده عمومی مهم دانستهاند.
حسینی با نقل مضمون سخن رهبری گفت: ملت ایران در بزنگاهها ایمان، شجاعت و نترسی از دشمن را نشان داده و نمایندگان باید سطح عملکرد و روحیه خود را با این تراز تطبیق دهند.
وی قانونگذاری و نظارت را دو مأموریت اصلی مجلس دانست و تأکید کرد: اگر مجلس دچار رخوت و تعطیلی شود، نه قانونگذاری درست شکل میگیرد و نه نظارت مؤثر.
امام جمعه دیر با بیان اینکه تشخیص درست اولویتها با کار کارشناسی و مشورت عمیق محقق می شود خاطرنشان کرد: نمایندگان برای اثرگذاری واقعی باید اولویتهای کشور را دقیق تشخیص دهند و مطالعه و مشورتهای عمیق کارشناسی داشته باشند و تصمیمها را بر مبنای نیازهای واقعی جامعه تنظیم کنند.
وی تاکید کرد: نماینده باید در متن مردم باشد، نه جدا از آنان؛ ارتباط میدانی و شنیدن مستقیم مسائل مردم را شرط موفقیت است.
خطیب نمازجمعه دیر در تشریح شاخصها، به ضرورت مبارزه با فساد، توجه به نیازهای عمومی مردم و همچنین توجه به ظرفیتها و مسائل مناطق اشاره کرد و گفت: در کنار کار داخلی، دیپلماسی پارلمانی مهم است و نمایندگان باید در برابر فشارهای قدرتهای سلطهگر، شجاعانه و شفاف موضع بگیرند.
اختلافات جناحی نباید وحدت را بشکند
وی تأکید کرد: اختلافات جناحی نباید وحدت را بشکند. در عین حال، وحدت به معنای سکوت یا موضع مبهم نیست؛ باید موضع روشن و انقلابی در برابر استکبار داشت.
حسینی گفت: توهین به مسئولان و دامنزدن به نزاعهای داخلی نباید صورت گیرد؛ در مقابل، همکاری و حمایت لازم است. اما این به معنای بستن دهان مردم و جلوگیری از نقد نیست.
امام جمعه دیر در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات برخی مسئولان درباره رفع محدودیتهای اینترنتی واکنش نشان داد و گفت: برخی میگویند چون جنگ تمام شده، محدودیتها که مصوبه شورای عالی امنیت ملی است برداشته شود.
وی گفت: حقیقت این است که ما هنوز در میانه نبرد هستیم. همین دیشب هواگردهای دشمن در جم مورد هدف قرار گرفتند؛ ما همچنان در خلیج فارس با دشمن درگیر هستیم و شهید میدهیم.
