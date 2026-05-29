امامت نقشه راه عزت و مقاومت؛ تاکید بر برگزاری باشکوه مراسم غدیر

به گزارش خبرنگار مهر ، حجتالاسلام قاسم شهریاری در خطبههای نماز جمعه بیرجند با تبریک دهه امامت و ولایت اظهار کرد: زیارت جامعه کبیره، نقشه راه تبیین جایگاه امامت است و معصومین (ع) در این زیارت به عنوان واسطه فیض الهی، عامل رزق و برکت اهل زمین و آسمان و پناهگاه مؤمنان معرفی شدهاند.
وی افزود: شایسته است مردم زندگی خود را بر مدار اهل بیت (ع) تنظیم کنند و از آموزههای آنان در مسیر زندگی بهره بگیرند.
خطیب جمعه بیرجند با گرامیداشت سالروز ارتحال امام خمینی (ره) بیان کرد: امام راحل به ملت ایران آموخت برای خدا قیام کنند، حتی اگر دشمنی مجهز در برابر آنان باشد و با شعار «ما میتوانیم» عزت را به کشور بازگرداند.
وی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب نیز در سالهای گذشته با همان صلابت و حکمت، از میراث امام دفاع کرد و روحیه ایستادگی در برابر جبهه باطل را به جامعه اسلامی آموخت.
حجتالاسلام شهریاری با تأکید بر ضرورت برگزاری باشکوه عید غدیر خم گفت: مردم باید با حضور گسترده در مراسمهای غدیر، دشمن را ناامید کرده و این روز را به فرصتی برای گرهگشایی از کار مؤمنان و خدمت به مردم تبدیل کنند.
وی حضور مردم را عامل تأثیرگذار در معادلات بینالمللی دانست و افزود: مسئولان دستگاه دیپلماسی با پشتوانه اقتدار مردمی پای میز مذاکره حاضر میشوند و نباید از دستاوردهایی همچون انرژی هستهای، توان موشکی و ظرفیت راهبردی تنگه هرمز عقبنشینی شود.
امام جمعه بیرجند با هشدار نسبت به بدعهدی دشمنان، بر ضرورت هوشمندی و عزتمندی در روابط خارجی تأکید کرد و گفت: حضور مردم در صحنه، در حوزه دیپلماسی نیز تعیینکننده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن، از کسبه و فروشندگان خواست با رعایت انصاف و قناعت به سود عادلانه، فشار مضاعفی به مردم وارد نکنند.
حجتالاسلام شهریاری همچنین از مسئولان استانی خواست با نظارت بر محتکران و گرانفروشان، حمایت بیشتری از مردم داشته باشند.
وی با ابراز نگرانی نسبت به برخی ناهنجاریهای اجتماعی و مسئله کشف حجاب تصریح کرد: حفظ وحدت جامعه نباید موجب غفلت از مسائل فرهنگی شود و سکوت در برابر هجمههای فرهنگی نوعی بیتفاوتی است.
خطیب جمعه بیرجند از مسئولان اجرایی، قضایی و فرهنگی استان خواست با ایجاد میز گفتوگو و پیگیری مطالبات مردمی، مانع گسترش ناهنجاریها در سطح شهر شوند.
وی همچنین بر ضرورت حکمرانی منسجم در فضای مجازی تأکید کرد و گفت: رهاشدگی فضای سایبری میتواند زمینهساز هجمههای فرهنگی دشمن شود و لازم است برای این حوزه برنامهریزی دقیق صورت گیرد.
حجتالاسلام شهریاری در پایان با اشاره به افول قدرت آمریکا و اروپا در نظم جدید جهانی، از مردم خواست با استقامت در مسیر امام و شهدا، امید خود را به فضل الهی حفظ کنند و بدانند پیروزی نهایی از آن جبهه حق خواهد بود.
