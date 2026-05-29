انتشار شایعات و ایجاد ناامیدی بخشی از پازل جنگ ترکیبی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد کبودوند در سخنان پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته قزوین اظهار کرد: نزدیک به ۹۰ شب از آغاز جنگ تحمیلی اخیر علیه ملت ایران میگذرد؛ جنگی که به گفته بسیاری از تحلیلگران، پیچیدهترین و گستردهترین تقابل علیه جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته بوده است.
وی افزود: تفاوت اصلی این جنگ با جنگهای گذشته در آن است که دیگر تنها با یک نبرد نظامی مواجه نیستیم، بلکه امروز با جنگی ترکیبی روبهرو هستیم که ابعاد اقتصادی، رسانهای، امنیتی، اطلاعاتی و اجتماعی را نیز دربر گرفته است.
مسئول سازمان فضای مجازی سراج قزوین با اشاره به مجاهدت نیروهای مسلح کشور تصریح کرد: رزمندگان ارتش، سپاه، بسیج و فراجا شبانهروز در میدان حضور دارند و با تحمل سختترین شرایط از امنیت کشور دفاع میکنند، اما در کنار آن، دشمن تلاش دارد از مسیر فشار اقتصادی و عملیات روانی نیز به ملت ایران ضربه بزند.
وی ادامه داد: احتکار، گرانفروشی، کمفروشی، انتشار شایعات و ایجاد ناامیدی در جامعه، بخشی از پازل جنگ ترکیبی دشمن است و هر فردی که آگاهانه یا ناآگاهانه در این مسیر حرکت کند، در زمین دشمن بازی کرده است.
کبودوند با تأکید بر نقش مردم در این میدان گفت: همانگونه که رزمندگان در میدان نظامی ایفای نقش میکنند، مردم نیز باید در حوزههای مختلف نقش خود را بهعنوان سربازان جبهه مقاومت ایفا کنند.
وی صرفهجویی در مصرف انرژی را یکی از مصادیق مشارکت مردمی در جنگ ترکیبی دانست و افزود: خاموش کردن حتی یک چراغ اضافه، مدیریت مصرف آب، برق و سوخت و استفاده کمتر از خودروهای شخصی، در شرایط فعلی نوعی همراهی با جبهه مقاومت و کمک به کشور محسوب میشود.
مسئول سازمان فضای مجازی سراج قزوین همچنین بر اهمیت همدلی اجتماعی تأکید کرد و گفت: صاحبخانهای که افزایش اجارهبها را کاهش میدهد، رانندهای که با مردم همراهی میکند و کسبهای که انصاف را رعایت میکند، همگی در حال ایفای نقش در این جنگ ترکیبی هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت جنگ رسانهای اظهار کرد: دشمن امروز تلاش میکند با انتشار اخبار ناقص، شایعات و سیاهنمایی، روحیه مردم را تضعیف کند و وحدت ملی را هدف قرار دهد.
کبودوند تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف مردم در فضای مجازی، راستیآزمایی اخبار و خودداری از بازنشر شایعات است، چرا که انتشار اخبار تأییدنشده میتواند به ناامیدی و التهاب اجتماعی دامن بزند.
بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و همدلی هستیم
وی افزود: بسیاری از موفقیتها و پاسخهای قاطع نیروهای مسلح به دشمن، به دلایل امنیتی رسانهای نمیشود، اما این به معنای انفعال جمهوری اسلامی نیست و ملت ایران باید نسبت به عملیات روانی دشمن هوشیار باشند.
مسئول سازمان فضای مجازی سراج قزوین با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر حفظ انسجام ملی خاطرنشان کرد: دشمن تلاش میکند با برجستهسازی اختلافات، میان نیروهای وفادار به انقلاب شکاف ایجاد کند، در حالی که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و همدلی هستیم.
وی یادآور شد: همه کسانی که دل در گرو ایران، انقلاب و شهدا دارند، باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و اجازه ندهند اختلافنظرها به تفرقه و نزاع اجتماعی تبدیل شود.
کبودوند در پایان تأکید کرد: اگر هر فرد در هر جایگاهی، نقش خود را در این جنگ ترکیبی بهدرستی ایفا کند، ملت ایران همانگونه که در میدان نظامی پیروز شد، در عرصه اقتصادی، رسانهای و اجتماعی نیز دشمن را شکست خواهد داد.
