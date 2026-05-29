به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرکرد، با تأکید بر ضرورت بزرگداشت عید غدیر، گفت: شیعیان باید نسبت به تبیین و پاسداشت واقعه غدیر اهتمام ویژه داشته باشند، چرا که این عید بزرگ اسلامی از مهمترین ارکان هویت اعتقادی شیعه به شمار میرود.
امام جمعه شهرکرد در ادامه سخنان خود با اشاره به اهتمام مردم نسبت به برگزاری مراسم عزاداری اهل بیت (ع)، اظهار کرد: مردم ایران اسلامی در ایام محرم و صفر با تمام وجود در مسیر اقامه عزای حضرت سیدالشهدا (ع) قدم برمیدارند و این فرهنگ ارزشمند باید حفظ شود. در کنار آن، بزرگداشت عید غدیر نیز باید با شکوه هرچه بیشتر برگزار شود و خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی و تلاشهای رهبر معظم انقلاب، فعالیتهای گستردهای در این زمینه شکل گرفته است.
وی با اشاره به سالروز ولادت حضرت امام هادی (ع)، افزود: یکی از بزرگترین یادگارهای آن امام همام، زیارت جامعه کبیره است که حقیقتاً یک دوره کامل امامشناسی به شمار میرود. نسل جوان باید با مفاهیم بلند این زیارت آشنا شود تا بتواند شناختی صحیح و به دور از افراط و تفریط نسبت به جایگاه ائمه اطهار (ع) پیدا کند.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری با بیان خاطرهای از سیره حضرت امام خمینی (ره) تصریح کرد: امام راحل در دوران تبعید در نجف اشرف، هر شب به حرم مطهر امیرالمؤمنین (ع) مشرف میشدند و زیارت جامعه کبیره را قرائت میکردند و حتی در شبهایی که حکومت نظامی برقرار بود، بر بام منزل رفته و رو به گنبد مطهر این زیارت را میخواندند. امام خمینی (ره) با بندگی خدا، تمسک به قرآن و اهلبیت (ع) و رعایت تقوا به آن جایگاه عظیم رسیدند و ایمان و معنویت را در ملت ایران زنده کردند.
وی همچنین با اشاره به هفته ملی بدون دخانیات، نسبت به گسترش مصرف سیگار در میان نسل جوان هشدار داد و گفت: دخانیات دارای دهها ماده سرطانزا و صدها ماده سمی است و آثار مخرب آن تنها متوجه فرد مصرفکننده نیست، بلکه اطرافیان را نیز تهدید میکند. مسئولان و خانوادهها باید نسبت به کاهش سن مصرف دخانیات در جامعه حساسیت جدی داشته باشند.
حجتالاسلام والمسلمین فاطمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به مجلس شورای اسلامی، گفت: مهمترین محور این پیام، دعوت به وحدت، همدلی و انسجام ملی بود. طبیعی است که در جامعه اختلاف سلیقه و نظر وجود داشته باشد، اما هنر ملت و مسئولان آن است که با وجود این اختلافها بتوانند در کنار یکدیگر برای پیشرفت کشور حرکت کنند.
وی افزود: دشمنان ملت ایران پس از ناکامی در عرصههای نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی، امروز به دنبال ایجاد شکاف و تفرقه در جامعه هستند و همه باید نسبت به این توطئه هوشیار باشند.
امام جمعه شهرکرد با اشاره به تحولات اخیر منطقه و مذاکرات انجام شده، اظهار کرد: مقاومت ملت ایران و ایستادگی نیروهای مسلح و مردم، آثار مهمی در عرصه بینالمللی داشته و بسیاری از نقشههای دشمنان را خنثی کرده است. امروز حتی در داخل آمریکا نیز نسبت به سیاستهای جنگطلبانه اختلافنظر جدی وجود دارد و کشورهای مختلف به ناکارآمدی سیاستهای آمریکا پی بردهاند.
وی ادامه داد: آنچه تاکنون در مذاکرات حاصل شده، نتیجه مقاومت ملت ایران است و جمهوری اسلامی در موضوعاتی همچون توان موشکی و ذخایر هستهای خود زیر بار خواستههای تحمیلی دشمن نرفته است.
حجتالاسلام والمسلمین فاطمی با بیان اینکه آمریکا سابقهای طولانی در عهدشکنی دارد، خاطرنشان کرد: ملت ایران باید همچنان هوشیار باشد و انسجام داخلی و حضور در میدان را حفظ کند، چرا که اقتدار کشور مرهون همین وحدت و مقاومت است.
وی همچنین نسبت به برخی مواضع و اطلاعیههای منتشر شده پس از اتصال مجدد اینترنت بینالمللی انتقاد کرد و گفت: در شرایط حساس کشور نباید مسائل را به اختلافات جناحی تبدیل کرد. مسئولان باید با سعهصدر، اخلاق و احترام به دیدگاههای مختلف رفتار کنند و از ایجاد فضای تفرقه پرهیز شود.
