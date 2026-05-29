به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت قاسم خانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، وحدت را مهم‌ترین سرمایه کشور در شرایط کنونی دانست و گفت دشمنان تلاش می‌کنند از طریق ایجاد اختلاف و دوقطبی‌سازی، توان داخلی جمهوری اسلامی ایران را تضعیف کنند.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اختلافات کارشناسی در حوزه‌های مختلف امری طبیعی است اما نباید به تخریب، برچسب‌زنی و ایجاد شکاف در جامعه منجر شود؛ چراکه دشمن دقیقاً از همین نقاط برای ضربه زدن به کشور سوءاستفاده می‌کند.

امام جمعه خوی افزود: کشور همچنان درگیر جنگ اقتصادی و فشارهای خارجی است و همه جریان‌های سیاسی، مسئولان و نخبگان باید منافع ملی را بر منافع جناحی ترجیح دهند و برای حل مشکلات مردم در کنار یکدیگر قرار گیرند.

حجت الاسلام قاسم خانی رونق تولید، ایجاد اشتغال، مبارزه با فساد، مهار تورم و بهبود وضعیت معیشت مردم را از مهم‌ترین اولویت‌های کشور عنوان کرد و خواستار تلاش بیشتر مسئولان برای رفع مشکلات اقتصادی شد.

وی در ادامه با تحلیل واقعه غدیر تاکید کرد: غدیر صرفا یک جشن تاریخی یا چراغانی ساده نیست، بلکه مرام‌نامه دائمی اسلام برای حاکمیت عدالت و نفی هرگونه سلطه‌گری فردی و استعمار است. پیوند نظام اسلامی با غدیر، پیوندی ریشه‌ای است که امام راحل (ره) آن را در عصر حاضر احیا کرد.

خطیب جمعه خوی با اشاره به آغاز سال سوم مجلس دوازدهم و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب، به تشریح مرز میان «اختلاف نظر سازنده» و «تنازع مخرب» پرداخت و یادآور شد: «اختلاف در روش‌های اجرایی و مباحث کارشناسی اقتصادی، نشانه پویایی جامعه است، اما برچسب زدن، تفرقه و تبدیل نقد به کینه، سوراخ کردن بدنه کشتی جامعه در میانه طوفان است. نماینده تراز انقلاب کسی است که منافع ملی را بر منافع جناحی مقدم بدارد.