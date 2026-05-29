ملت ایران با تکیه بر فرهنگ عاشورا در موضع قدرت ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رسول سناییراد در بینالصلاتین نماز جمعه آستانه اشرفیه به مناسبت گرامیداشت آزادسازی خرمشهر، با اشاره به اینکه دفاع مقدس همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: در گذشته رزمندگان ما در خط مقدمهایی چون کردستان و ایلام در مواجهه با دشمن بودند و امروز نیز این خط مقدم در همه جای کشور ادامه دارد.
معاون سیاسی فرماندهی کل قوا توفیق ایستادگی و مقاومت را مدیون امام خمینی (ره) و مفهوم ولایت دانست و افزود: تصور احمقانه دشمن این است که با ترور میتوانند ارعاب ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه ترامپ و نتانیاهو با شهادت شخصیتها، فرماندهان و حتی دانشآموزان، این مرز را پشت سر گذاشتند، گفت: دشمنان با شهادت رساندن امام شهید فرمانده و جمعی از دانشآموزان خواستند نشان دهند که به صغیر و کبیر رحم نمیکنند.
ریشههای تمدنی ایران و فرهنگ عاشورا
سردار سناییراد با اشاره به ریشههای تمدنی ایران، افزود: دشمن نمیداند که ایران صاحب تمدنی است، چه بعد از اسلام و چه پیش از اسلام. امروز به برکت انقلاب، امام عزیز ما را به فرهنگ عاشورا پیوند داده و ملت ما تبدیل به ملت امام حسین (ع) شده است.
وی شهدا را قهرمانان واقعی این ملت دانست و افزود: آنها قصد داشتند با شهادت، ملت را به انزوا بکشانند، اما به فرموده امام، ملت مبعوث شد و ایستادگی کرد.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با اشاره به خباثت دشمن گفت: ما شهدایی داشتیم که حتی با DNA شناسایی شدهاند، اما ملت ایستاد.
وی از مقاومت ایران در جنگ ۱۲ روزه و همچنین در «جنگ رمضان» گفت و تصریح کرد: ما در جنگ رمضان در برابر قدرت نظامی ایستادیم و آمریکا فکر نمیکرد که ما واکنشی داشته باشیم، اما حملات متعددی را به پایگاهها و تجهیزات آنها داشتیم.
سردار سناییراد با تأکید بر موضع حقگرایانه رزمندگان، گفت: رزمندگان ما در طرف درست ایستادگی کردند و دشمن فکر میکند با شهادت میتواند ملت را بترساند، اما ملت ایران نشان داده است که به هیچ عنوان به دشمن امتیاز نمیدهد.
وی به طرح ۱۰ بندی ارائه شده با تدابیر رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: این طرح در تلاش است تا حق مردم را از طریق صبوری، تابآوری و استقامت بگیرد. ما در موضع قدرت هستیم.
معاون سیاسی فرماندهی کل قوا قدرت ملت ایران را حاصل مجموعهای از تدابیر رهبری، دلاوری رزمندگان، بصیرت مردم و تلاشهای صورت گرفته عنوان و اظهار کرد: رزمندگان ما میدانند که پشتوانه آنها ملت متدین است و وحدت، امری حیاتی است.
وی با اشاره به وقایع جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان افزود: در جنگ ۱۲ روزه، تسلیم به عقبنشینی منجر شد، اما قدرت جنگ داخلی زمینه بروز جنگ رمضان را فراهم کرد. با این حال، بر اساس برآوردهای احمقانه دشمن، با شهادت امام شهید و دانشآموزان میناب، ملت همچنان ایستاده است.
سردار سناییراد، پیام اخیر رهبر معظم انقلاب را حکیمانه و دقیق توصیف کرد و در خصوص عرصه دیپلماسی گفت: کسانی که در این عرصه فعال هستند باید بدانند که ما ضمن مذاکره، آمادگی نظامی خود را صد در صد حفظ کردهایم و هرگونه شیطنت دشمن با سیلی سختی مواجه خواهد شد.
وی با اشاره بر اهمیت اتحاد ملی، مقاومت در برابر دشمنان و اتکا به اصول انقلاب و فرهنگ عاشورا اظهار کرد: ایران به پشتوانه فرهنگ عاشورایی تصویری از یک ملت مقاوم و آماده برای دفاع از دستاوردهای خود ارائه میدهد.
