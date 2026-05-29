اولویت امروز رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبر منصوری ظهر جمعه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تأکید بر ضرورت حفظ «وحدت و انسجام ملی» به عنوان نشانه تقوا،اظهار کرد: دشمن پس از شکست در میدان نظامی، نقشه «ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی» را برای به زانو درآوردن ملت ایران طراحی کرده است.

وی در خطبه اول با توصیه به رعایت تقوای الهی، به پیام اخیر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: حفظ وحدت، اتحاد مقدس و انسجام ملی، نشانه تقوا و ایجاد اختلافات پوچ و تفرقه‌انگیز به دور از تقوا است و تفرقه افکنی نشانه بی‌تقوایی است؛ پس مواظب اتحاد مقدس باشیم و تقوای اجتماعی خود را عملیاتی کنیم.

خطیب نماز جمعه رزن با استناد به کتاب «برترین پیام آسمانی» استاد فرحزاد، آشنایی با معارف غدیر و ولایت امیرالمؤمنین (ع) را ضروری دانست و ادامه داد: این کتاب در خانه‌ها مورد مطالعه و انس قرار گیرد.

وی در خطبه دوم با تقدیر از حضور سه‌ماهه مردم در خیابان‌ها و میادین، از آن به عنوان «تجلی غدیر عملی» یاد کرد و خطاب به مردم گفت: شما با شعار حیدر حیدر ثابت کردید که ملت مبعوث‌شده غدیری هستید. این حضور، دشمن را در رسیدن به اهداف خبیثش ناکام گذاشت.

حجت الاسلام منصوری افزود: خدا می‌داند اگر این تجمعات شکل نمی‌گرفت، دشمن چه بلایی به سر ملت ما می‌آورد. از شما که در کنار سختی‌های معیشتی، میدان را خالی نکردید، تشکر می‌کنم.

وی با قرائت فرازی از پیام مقام معظم رهبری به حجاج و نمایندگان مجلس، بیان کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند نقشه کور دشمن پس از جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی، ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی برای جبران شکست‌های میدان نظامی خود و به زانو درآوردن ملت است.

امام جمعه رزن تأکید کرد: این خطاب تنها به مردم نیست؛ دولتمردان و مسئولین نیز مخاطب این پیام هستند. امروز اولویت کشور، رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی است. مسئولین نباید خود را به فرعیات مشغول کنند که موجب دلسردی و تفرقه شود.

وی با تبریک سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی و نیز تبریک به نماینده مردم رزن و درگزین، به پیام رهبری به نمایندگان اشاره کرد و گفت: حضرت آقا فرمودند نمایندگان باید مطالبات عمومی را بر نیازها و منافع جناحی و گروهی ترجیح دهند.

حجت الاسلام منصوری ادامه داد: نمایندگان با تمرکز بر شعار سال اقتصاد مقاومتی، مهار تورم، رونق تولید و بازسازی خسارات جنگ، نقشه راه پساجنگ را ترسیم کنند. مصوبات مجلس باید نیازمند و امیدآفرین باشد.

خطیب نماز جمعه رزن با اشاره به ۸ خرداد، روز جهانی بدون دخانیات، نسبت به گرایش نوجوانان به مواد مخدر و دخانیات هشدار جدی داد و گفت: متأسفانه امروز در کیف دانش‌آموزان مقطع ابتدایی مواد مخدر و دخانیات کشف می‌شود و صنایع دخانی با ترفندهای مختلف در فضای مجازی، جوانان و حتی دختران ما را به سمت اعتیاد نیکوتین سوق می‌دهند.

وی خطاب به پدران و مادران تأکید کرد: مواظب فرزندان خود باشید، نباید در آینده به فکر چاره اندیشی بود چراکه چاره، نظارت امروز است.

منصوری فرا رسیدن سالروز رحلت امام خمینی (ره) در چهاردهم خرداد را تسلیت گفت و افزود: این روز مصادف با عید سعید غدیر خم است. بعد از مراسم عزاداری امام راحل در طول روز، پس از نماز مغرب و عشا مراسم جشن و تاج‌گذاری ولایت امیرالمؤمنین (ع) برگزار خواهد شد.» وی از عموم مردم برای حضور در این مراسم دعوت کرد.

امام جمعه رزن در پایان برای تعجیل در فرج امام زمان (عج)، استدامه سایه رهبری، پیروزی رزمندگان جبهه حق و رفع مشکلات جوانان و کشور دعا کرد.