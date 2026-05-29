  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۱

عراقچی: از مشورت با همه کشورهای همسایه استقبال می‌کنیم

عراقچی: از مشورت با همه کشورهای همسایه استقبال می‌کنیم

وزیر امور خارجه کشورمان در توضیح جزئیات گفتگوی تلفنی با همتای عمانی خود گفت: درباره تنگه هرمز و مدیریت آن در چارچوب حقوق بین‌الملل گفتگو کردیم. از مشورت با همه همسایگان استقبال می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در توضیح تماس تلفنی با همتای عمانی خود گفت: ما درباره تنگه هرمز و مدیریت آینده آن در چارچوب مسئولیت‌های حاکمیتی و حقوق بین‌الملل گفت‌وگو کردیم.

وی افزود: در تماس بسیار سازنده با جناب بدرالبوسعیدی وزیر امور خارجه عمان همبستگی ایران را با عمان در برابر هرگونه تهدید ابراز کردم.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: ما درباره تنگه هرمز و مدیریت آینده آن در چارچوب مسئولیت‌های حاکمیتی و حقوق بین‌الملل گفت‌وگو کردیم. از مشورت با همه کشورهای همسایه استقبال می‌کنیم.

کد مطلب 6844000

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها