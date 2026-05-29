به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در توضیح تماس تلفنی با همتای عمانی خود گفت: ما درباره تنگه هرمز و مدیریت آینده آن در چارچوب مسئولیتهای حاکمیتی و حقوق بینالملل گفتوگو کردیم.
وی افزود: در تماس بسیار سازنده با جناب بدرالبوسعیدی وزیر امور خارجه عمان همبستگی ایران را با عمان در برابر هرگونه تهدید ابراز کردم.
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: ما درباره تنگه هرمز و مدیریت آینده آن در چارچوب مسئولیتهای حاکمیتی و حقوق بینالملل گفتوگو کردیم. از مشورت با همه کشورهای همسایه استقبال میکنیم.
نظر شما