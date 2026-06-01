از تهران تا بیروت؛ هشدار صریح مقامات ایرانی درباره نقض آتش بس در لبنان

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - نفیسه عبدالهی: در حالی که آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده به عنوان گامی برای مهار تنش‌ها در منطقه مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته بود، حملات گسترده رژیم صهیونیستی به لبنان بار دیگر معادلات امنیتی غرب آسیا را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. حملاتی که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، با تشدید عملیات نظامی و هدف قرار دادن مناطق مسکونی، به کشته و زخمی شدن هزاران شهروند لبنانی، از جمله زنان و کودکان، منجر شده و موج جدیدی از آوارگی را در این کشور رقم زده است.

تحولات اخیر لبنان تنها یک بحران محلی تلقی نمی‌شود؛ بلکه از نگاه تهران، بخشی از یک منظومه امنیتی گسترده‌تر است که هرگونه تعرض به آن می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای لبنان به همراه داشته باشد. به همین دلیل، طی روزهای اخیر مقامات ارشد نظامی، دیپلماتیک و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با مواضعی هماهنگ و صریح، نسبت به تداوم اقدامات رژیم صهیونیستی هشدار داده‌اند.

هشدار قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا به ساکنان سرزمین‌های اشغالی

سرلشکر خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) اعلام کرد: نتانیاهو در ادامه شرارت های خود در منطقه، ضاحیه و بیروت را تهدید به بمباران نموده و برای ساکنان آن هشدار تخلیه اعلام کرده است.

با توجه به نقض مکرر آتش بس توسط رژیم، در صورت عملی شدن این تهدید به ساکنان بخش های شمالی و شهرک های نظامی در سرزمین های اشغالی هشدار می دهیم اگر نمی خواهند آسیب ببینند منطقه را ترک نمایند.

پزشکیان: نقض مکرر آتش‌بس در لبنان نگران‌کننده است

رئیس جمهور نقض مکرر آتش‌بس در لبنان، تداوم آوارگی شهروندان لبنانی و حمایت‌های سیاسی و نظامی آمریکا از اقدامات رژیم صهیونیستی را نگران‌کننده توصیف کرد و خواستار ایفای مسئولیت مؤثر جامعه جهانی در توقف این روند شد.

عراقچی: نقض در لبنان، نقض در همه جبهه‌هاست

عراقچی در پیامی اعلام کرد: آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده «بدون هیچ ابهامی» شامل تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان می‌شود و نمی‌توان آن را به یک عرصه یا میدان خاص محدود کرد.



وی تأکید کرد: نقض این آتش‌بس در هر یک از جبهه‌ها، به منزله نقض آن در تمامی جبهه‌ها است.



وزیر امور خارجه همچنین آمریکا و رژیم صهیونیستی را مسئول مستقیم پیامدهای هرگونه نقض آتش‌بس دانست؛ موضعی که از منظر سیاسی، مهم‌ترین پیام تهران به شمار می‌رود و نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران تحولات لبنان را خارج از چارچوب توافقات و ترتیبات امنیتی منطقه‌ای نمی‌بیند.

شکارچی: ادامه جنایات علیه لبنان قابل تحمل نخواهد بود

سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، این رژیم را متجاوز و کودک‌کش توصیف کرد و گفت: تل‌آویو با سوءاستفاده از فضای آتش‌بس، خاک لبنان را هدف تجاوز قرار داده و هزاران شهروند بی‌گناه را به خاک و خون کشیده است.



وی با انتقاد از رویکرد کشورهای غربی در قبال این تحولات تأکید کرد: برخی دولت‌های غربی یا سکوت را برگزیده‌اند یا به حمایت از این اقدامات ادامه می‌دهند. شکارچی هشدار داد که تداوم جنایات وحشیانه علیه مردم لبنان برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قابل تحمل نخواهد بود. موضعی که نشان‌دهنده افزایش سطح هشدارهای امنیتی تهران نسبت به تحولات میدانی لبنان است.

حجت الاسلام قمی: زمان پایان آتش‌افروز است

حجت الاسلام محمد قمی عضو شورای عالی فضای مجازی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت: فریب و جنایت؛ درذات این خبیث هاست.

وی افزود: حقیقتِ میدان این است که توحش صهیونیسم در لبنان از حد کَذشته و این چیزی جز هجوم به امنیت منطقه و پیکره یکپارچه‌ی مقاومت نیست. وقت پایان آتش‌بس که نه، زمان پایان آتش‌افروز است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: عهد اُخوت قرآنی و رسم جوانمردی، نمی‌گذارد ایرانی‌ها، شیعیان مظلوم لبنان را -که بارها در حمایت از ایران، پایبندی به مرام علوی را اثبات کرده‌اند- فراموش کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: سلام و درود خدا به شیخ نعیم قاسم، علمدار شجاع و استوار مقاومت و هم‌رزمانش که با دعا در راه خدا جهاد می‌کنند. هم او که امروز گویاترین زبان برای تبیین حقیقتِ میدان است. فإن حزب‌اللّٰه هم الغالبون...

سازمان اطلاعات سپاه: هر که باد بکارد، طوفان درو می‌کند

سازمان اطلاعات سپاه در پیامی اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران عبور از خط قرمزها در لبنان و غزه را به معنای جنگ مستقیم و تحمیل هزینه بر امنیت ملی خود و مقاومت اسلامی فرض کرده و متقابلا عزم خود را برای عملیات دفاعی، با انجام اقدامات معناشکن و گشودن جبهه‌های جدید به علاوه حفظ معادله تنگه هرمز قرار می‌دهد. هرکه باد بکارد، طوفان درو می‌کند.

قالیباف: نقض آتش‌بس تنها از سوی اسرائیل نیست



محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به حملات اخیر رژیم صهیونیستی، آمریکا را در نقض آتش‌بس شریک دانست.



وی با اشاره به اعمال محاصره دریایی و تشدید جنایات جنگی در لبنان توسط رژیم صهیونیستی، این اقدامات را شاهدی روشن بر عدم پایبندی واشنگتن به تعهدات آتش‌بس توصیف کرد.



رئیس مجلس با بیان اینکه هر انتخابی هزینه‌ای دارد و صورت‌حساب آن نیز از راه می‌رسد، تأکید کرد: در نهایت همه چیز در جای خود قرار خواهد گرفت.

جمله‌ای که از سوی ناظران سیاسی به عنوان هشداری تلویحی نسبت به پیامدهای ادامه اقدامات اسرائیل و حامیان آن ارزیابی می‌شود.

آملی لاریجانی: مردم ایران در کنار مردم لبنان در جبهه مقاومت ایستاده‌اند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیر در فضای مجازی نوشت: حزب‌الله لبنان نماد مقاومت مردمی است که در سخت‌ترین میدان‌ها، شانه‌به‌شانه‌ ملت سرافراز ایران ایستادگی نمود و با وفاداری و فداکاری، تاریخ را رهین عظمت خود کرد.

امروز نیز در هنگامه‌ای که لبنان زیر آتش حمله‌ ناجوانمردانه‌ رژیم غاصب صهیونیستی قرار دارد، مردم شریف ایران در کنار مردم لبنان در صف جبهه مقاومت ایستاده‌اند تا دِین خویش را به ملتی ادا کنند که استقامت را به قیمت جان خویش برگزید.

بقائی: آتش‌بس لبنان بخش جدایی‌ناپذیر هر توافقی است

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه، رژیم صهیونیستی را بزرگ‌ترین تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی دانست.



وی با اشاره به نقض مکرر حاکمیت ملی لبنان، کشته و آواره شدن شهروندان این کشور و انفعال شورای امنیت سازمان ملل، تصریح کرد: جامعه جهانی مسئولیت دارد به وظایف قانونی و اخلاقی خود در قبال این جنایات عمل کند.



بقائی در بخش مهمی از سخنان خود، پیوند میان آتش‌بس لبنان و هرگونه تفاهم منطقه‌ای را مورد تأکید قرار داد و گفت: آتش‌بس در لبنان بخش لاینفک هرگونه توافق برای پایان جنگ است.



سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین تأکید کرد: از نگاه جمهوری اسلامی ایران، تنها رژیم صهیونیستی ناقض آتش‌بس نیست، بلکه آمریکا نیز به دلیل حمایت از این اقدامات و برخی رفتارهای خصمانه علیه منافع ایران، در نقض این توافق مسئولیت دارد.

سرلشکر رضایی: صبر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حدی دارد

سرلشکر محسن رضایی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی در واکنش به تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان، نوشت: تنگه هرمز تحت مدیریت ایران است. اجازه تداوم محاصره دریایی را نخواهیم داد و تشدید تنش در لبنان هم تحمل نخواهد شد. صبر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حدی دارد.

پیام واحد تهران؛ لبنان خط جداگانه‌ای نیست

مرور مواضع مقامات ارشد نظامی، پارلمانی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که یک راهبرد مشترک وجود دارد؛ راهبردی که بر اساس آن، لبنان بخشی از معادله آتش‌بس و امنیت منطقه‌ای محسوب می‌شود و هرگونه تعرض به این کشور نمی‌تواند از سایر تحولات منطقه تفکیک شود.