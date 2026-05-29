به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در پیامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان در آسیا، نوشت: موفقیت ارزشمند و مقتدرانه نوجوانان سرافراز تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا در ویتنام و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، مایه افتخار، خرسندی و مباهات ملت شریف ایران شد.
وی در این پیام افزود: کسب ۶ مدال طلا، یک نقره و یک برنز توسط این غیورمردان آیندهساز، جلوهای عینی از استعداد، پشتکار و شایستگی جوانان این مرز و بوم است که همواره در میادین بزرگ بینالمللی، نام ایران عزیز را بلندآوازه میسازند.
عارف در این پیام تاکید کرد: اینجانب این پیروزی درخشان و قهرمانی ارزشمند را به پهلوانان کمسنوسال اما بلندهمت تیم ملی، مربیان، کادر فنی زحمتکش، فدراسیون کشتی، جامعه ورزشی کشور و عموم مردم غیور ایران صمیمانه تبریک عرض میکنم.
معتون اول رییس جمهور در این پیام خاطرنشان کرد: از درگاه خداوند متعال، تداوم این موفقیتها و سربلندی روزافزون جوانان و ورزشکاران عزیز کشورمان را در تمامی عرصههای بینالمللی و جهانی مسألت دارم.
