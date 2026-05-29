به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین ادعاهای خود درباره مفاد توافقنامه آتش‌بس بین ایران و آمریکا اعلام کرد که هم اکنون در «اتاق وضعیت برای اتخاذ تصمیم نهایی در مورد ایران» جلسه خواهد داشت.

وی مدعی شد که «محاصره دریایی ایران هم اکنون برداشته خواهد شد.»:و در عین حال مدعی شد که «تا اطلاع ثانوی هیچ پولی بین طرف‌ها مبادله نخواهد شد.»

دونالد ترامپ که همواره ادعاهای ضد و نقیضی در خصوص جنگ و آتش بس و مفاد آتش بس مطرح کرده، این بار هم مدعی شده است که مواد غنی شده ایران توسط آمریکا خارج خواهد شد و توافق شده است که آمریکا در کنار چین توانایی مکانیکی انجام این کار را دارد.

جدیدترین ادعاهای ترامپ در این خصوص در شرایطی مطرح شده که ایران گنجاندن مذاکرات در خصوص پرونده هسته‌ای در دور کنونی را به کلی رد و تاکید کرده است که این موضوع پس از توافق آتش بس و رفع محاصره ایران قابل مذاکره می باشد.

پایگاه آکسیوس نزدیک به منابع آمریکایی و صهیونیستی در همین رابطه مدعی شده که مقام‌های آمریکایی می‌گویند از ایرانی‌ها در خصوص مواد هسته‌ای «تعهدات شفاهی» دارند. مقام‌های آمریکایی مدعی شده‌اند که آنچه اهمیت دارد چیزی است که بر سر آن در اتاق مذاکرات توافق می‌شود.

درحالی‌که ایران بارها تاکید کرده که تنگه هرمز با «مدیریت هوشمند ایران» باز است و کشتی‌ها و نفتکش‌های غیرمتخاصم اجازه عبور دارند، رئیس جمهور آمریکا اما در ادامه ادعاهای خود گفت که «تنگۀ هرمز باید فوراً باز شود، بدون عوارض؛ و برای تردد آزاد کشتی‌ها در هر دو جهت مین‌های دریایی در تنگه هرمز، باید از بین بروند.»