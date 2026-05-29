یک منبع مسئول ایرانی: ترامپ آرزوهای خود را بیان کرده است 

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع ایرانی در واکنش به ادعاهای جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص توافق آتش بس به وبگاه خبری العربی الجدید گفت که تهران هنوز یادداشت تفاهم را به طور نهایی تصویب نکرده است.

این منبع مسئول ایرانی تاکید کرد که مذاکرات با رویکرد متناقض و متغیر آمریکا مواجه است که بزرگترین مانع در راه دستیابی به توافق است.

بنا بر اعلام این منبع، هیچ گفتگویی درباره جزئیات پرونده هسته‌ای انجام نشده و آنچه ترامپ درباره خارج کردن اورانیوم غنی‌شده گفته، آرزوهای شخصی اوست.

این مسئول ایرانی با تاکید بر اینکه «اختلافات در مورد چندین پرونده همچنان ادامه دارد»، ابراز داشت که در مورد کلیات تنگه هرمز و لبنان توافق شده است، اما آنچه ترامپ درباره تنگه گفته، تفسیر شخصی وی است.

این منبع ایرانی در پایان خاطرنشان کرد که آنچه ترامپ امروز منتشر کرده، برخورد گزینشی با برخی از بندهای توافق احتمالی است.