پکن:استفاده ایران از تجهیزات چینی برای سرنگونی جنگنده آمریکایی کذب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت امور خارجه چین ادعاهای مربوط به استفاده از یک سیستم دفاع هوایی قابل حمل ساخت این کشور برای سرنگونی جنگنده آمریکایی در ایران را رد کرد و آنها را در زمره «دروغ هایی بی‌اساس» خواند.

خبرگزاری شینهوا به نقل از «گوئو جیاکان»، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این خصوص اعلام کرد: پکن همواره رویکردی محتاطانه و مسئولانه در صادرات نظامی داشته و مطابق با قوانین، مقررات و تعهدات بین‌ المللی خود، کنترل دقیقی اعمال می‌ کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین سپس اضافه کرد: ما قاطعانه این دروغ های بی‌اساس و اتهامات بدخواهانه را رد می‌کنیم.

بر اساس اعلام روسیا الیوم، در ۱۵ آوریل سال جاری میلادی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که از همتای چینی خود «شی جین پینگ» خواسته است تا به ایران سلاح نفروشد و او تضمین‌هایی دریافت کرده است که چین این کار را انجام نمی‌دهد!