به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، هزینه جنگ آمریکا علیه ایران از ۹۵ میلیارد دلار فراتر رفت.
پایگاه اینترنتی ردیاب هزینههای جنگ با ایران گزارش داد که آمریکا با وجود اعلام آتشبس، تاکنون بیش از ۹۵ میلیارد دلار برای عملیات نظامی علیه ایران هزینه کرده است.
بر اساس این گزارش، واشنگتن ۱۱.۳ میلیارد دلار در شش روز نخست جنگ در خاورمیانه هزینه کرده است.
گفتنی است که جنگ چهلروزه با ایران، نه تنها به اهداف اعلامی خود نرسید، بلکه به نقطهای برای تشدید بحران داخلی در آمریکا تبدیل شد. ترامپ اکنون در شرایطی قرار دارد که باید میان واقعیتهای سخت اقتصادی و سیاسی و تلاش برای حفظ روایت پیروزی، یکی را انتخاب کند؛ انتخابی که هر دو مسیر آن، هزینههای سنگینی برای دولت او به همراه خواهد داشت.
آنچه امروز بیش از هر چیز آشکار شده، این است که میدان جنگ تنها در جغرافیای خاورمیانه تعیین تکلیف نمیشود، بلکه پیامدهای آن به قلب سیاست و اقتصاد آمریکا نیز بازگشته است؛ جایی که روایت پیروزی دیگر به سادگی قابل ساختن نیست و واقعیتها دیر یا زود خود را بر آن تحمیل میکنند.
