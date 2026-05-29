  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۸ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۳۳

ادعای منابع پاکستانی درباره توافق احتمالی بین ایران و آمریکا

ادعای منابع پاکستانی درباره توافق احتمالی بین ایران و آمریکا

منابع پاکستانی مدعی شدند که امضای توافقنامه احتمالی بین ایران و آمریکا در اسلام آباد انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که هنوز مقامات ایران و آمریکا تاکنون درباره توافق احتمالی موضع‌گیری نکردند، برخی منابع پاکستانی از جمله «خبرگزاری رایت‌نو» مدعی شدند که «ایران و آمریکا اسلام آباد را برای امضای تفاهم‌نامه انتخاب کرده‌اند.»

بر اساس این ادعا، ایران ظرف ۳۰ روز تنگه هرمز را مین زدایی خواهد کرد.

بنابر ادعای این گزارش، کاخ سفید این توافق را تأیید کرده است، در حالی که سی‌بی‌اس ادعا کرده که این توافق نهایی شده است.

جزئیات این توافق از طریق جلسات توجیهی بیشتر منتشر می‌شود.

این رسانه پاکستانی در ادامه مدعی شد که «این توافق که آتش‌بس ۶۰ روزه بین آمریکا و ایران را تمدید می‌کند و مذاکرات هسته‌ای را آغاز می‌کند، هنوز توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تأیید نشده است.»

به ادعای «رایت‌نو»، این توافق همچنین پیشنهاد آغاز مذاکرات رسمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران را می‌دهد که انتظار می‌رود ثبات را به منطقه بازگرداند.

کد مطلب 6843493

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فریدون IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
      2 0
      پاسخ
      جنگ ایران و آمریکا که اسرائیل نقش نخودی را بازی کرد یک درس بزرگ برای جهان داشت و آن پایان دوره ابر قدرتی بود . آمریکا و روسیه با تکیه به بمب اتمی ابر قدرت شدند ، غنی شدن اورانیوم اهمیت بمب اتمی را نابود کرد هر کشوری میتواند به کمک اورانیوم غنی شده ضربه مهلکی به کشور دیگر یا جهان وارد کند ، در نتیجه کشور آشغال شده ای چون اسرائیل برتری که به کمک بمب اتمی نصیبش شده بود را از دست داده و در یک کلام آچمز شده و مثل دم به پشت ترآمپ آویزان است . جهان در آستانه تغییر است
    • کوروش حسینیان NL ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
      0 0
      پاسخ
      اعلام مکرر توافق قبل از امضای رسمی توافق این پیامد را بهمراه دارد که دولت آمریکا شدیدا زیر فشار بازارهای مالی (برای توافق) قرار دارد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها