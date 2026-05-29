ادعای منابع پاکستانی درباره توافق احتمالی بین ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که هنوز مقامات ایران و آمریکا تاکنون درباره توافق احتمالی موضع‌گیری نکردند، برخی منابع پاکستانی از جمله «خبرگزاری رایت‌نو» مدعی شدند که «ایران و آمریکا اسلام آباد را برای امضای تفاهم‌نامه انتخاب کرده‌اند.»

بر اساس این ادعا، ایران ظرف ۳۰ روز تنگه هرمز را مین زدایی خواهد کرد.

بنابر ادعای این گزارش، کاخ سفید این توافق را تأیید کرده است، در حالی که سی‌بی‌اس ادعا کرده که این توافق نهایی شده است.

جزئیات این توافق از طریق جلسات توجیهی بیشتر منتشر می‌شود.

این رسانه پاکستانی در ادامه مدعی شد که «این توافق که آتش‌بس ۶۰ روزه بین آمریکا و ایران را تمدید می‌کند و مذاکرات هسته‌ای را آغاز می‌کند، هنوز توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تأیید نشده است.»

به ادعای «رایت‌نو»، این توافق همچنین پیشنهاد آغاز مذاکرات رسمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران را می‌دهد که انتظار می‌رود ثبات را به منطقه بازگرداند.