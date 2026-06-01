  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۲

عصبانیت ترامپ از منتقدان جنگ علیه ایران

عصبانیت ترامپ از منتقدان جنگ علیه ایران

رئیس‌جمهوری آمریکا با عصبانیت از منتقدان جنگ علیه ایران خواست تا ساکت باشند و برای او تعیین تکلیف نکنند که بجنگد یا صلح کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تروث سوشال نوشت: ایران واقعاً می‌خواهد به یک توافق برسد و این توافق برای آمریکا و متحدانش، توافق خوبی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: اما آیا دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهانِ به‌ظاهر میهن‌پرست نمی‌فهمند که وقتی افراد سیاسیِ فرصت‌طلب، به شکلی بی‌سابقه و بارها و بارها به‌طور منفی اظهار نظر می‌کنند و می‌گویند که باید سریع‌تر عمل کنم، یا آهسته‌تر عمل کنم، یا وارد جنگ شوم، یا وارد جنگ نشوم، یا هر چیز دیگری، انجام درست وظیفه‌ام و مذاکره کردن برای من بسیار دشوارتر می‌شود؟

رئیس جمهوری آمریکا افزود: فقط آرام بنشینید و آسوده باشید؛ در نهایت همه‌چیز به‌خوبی پیش خواهد رفت، همیشه همین‌طور می‌شود!

بسیاری از کارشناسان معتقدند رئیس جمهوری کنونی آمریکا به بیماری خودشیفتگی مبتلاست. فرد خودشیفته انتقادپذیر نیست و رویکرد استبدادی در روابط فردی و اجتماعی در پیش می گیرد.

کد مطلب 6846519

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
      1 0
      پاسخ
      سياه نمايي هست موجود شيطانى حسى از خود ندارد كه بر ميناى آن واكنش نشان دهد دعواى زرگرى براى ايجاد ماهيت و جهت هست همه ى آن ها به يك هدف خدمت ميكنند
    • فریدون IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
      2 0
      پاسخ
      از نظر هوشی نظام به ترامپ برتری داشت و در شرایط مختلف این را به اثبات رساند ، تقریباً دنیا به این مطلب واقف شده بود که باعث رنجش ترآمپ میشد ، ترآمپ برای حل این موضوع اقدام به ترور کرد .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها