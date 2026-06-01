عصبانیت ترامپ از منتقدان جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تروث سوشال نوشت: ایران واقعاً می‌خواهد به یک توافق برسد و این توافق برای آمریکا و متحدانش، توافق خوبی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: اما آیا دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهانِ به‌ظاهر میهن‌پرست نمی‌فهمند که وقتی افراد سیاسیِ فرصت‌طلب، به شکلی بی‌سابقه و بارها و بارها به‌طور منفی اظهار نظر می‌کنند و می‌گویند که باید سریع‌تر عمل کنم، یا آهسته‌تر عمل کنم، یا وارد جنگ شوم، یا وارد جنگ نشوم، یا هر چیز دیگری، انجام درست وظیفه‌ام و مذاکره کردن برای من بسیار دشوارتر می‌شود؟

رئیس جمهوری آمریکا افزود: فقط آرام بنشینید و آسوده باشید؛ در نهایت همه‌چیز به‌خوبی پیش خواهد رفت، همیشه همین‌طور می‌شود!

بسیاری از کارشناسان معتقدند رئیس جمهوری کنونی آمریکا به بیماری خودشیفتگی مبتلاست. فرد خودشیفته انتقادپذیر نیست و رویکرد استبدادی در روابط فردی و اجتماعی در پیش می گیرد.