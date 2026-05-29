  1. استانها
  2. مازندران
۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶

رقابت‌های تنیس هزار امتیازی کشور در ساری پایان یافت

رقابت‌های تنیس هزار امتیازی کشور در ساری پایان یافت

ساری- رقابت‌های تنیس هزار امتیازی کشور با قهرمانی سینا مقیمی در بخش انفرادی و دونفره در مجموعه ورزشی ساری به پایان رسید.

ه گزارش خبرنگار مهر، دهمین دوره مسابقات تنیس هزار امتیازی کشور به میزبانی ساری، شامگاه جمعه با برگزاری فینال‌های انفرادی و دوبل به کار خود پایان داد.

در مهم‌ترین دیدار پایانی این رقابت‌ها، سینا مقیمی و امیرحسین بادی در یک بازی حساس و نفس‌گیر به مصاف هم رفتند. در پایان این دیدار جذاب، مقیمی موفق شد با شکست حریف خود به عنوان قهرمانی دست یابد.

بخش دوبل مسابقات نیز با قدرت‌نمایی مقیمی همراه بود. او همراه با ارسلان قمی در دیدار نهایی مقابل تیم کیارش حنیفی و سام پازکی به برتری رسید و عنوان نخست را کسب کرد.

مجید گلچین، داور بین‌المللی و سرداور نشان سفید کشور، سرداوری این رویداد را بر عهده داشت و محمد مهذب‌نیا نیز مدیریت برگزاری مسابقات را انجام داد.

کد مطلب 6844052

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها