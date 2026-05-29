ه گزارش خبرنگار مهر، دهمین دوره مسابقات تنیس هزار امتیازی کشور به میزبانی ساری، شامگاه جمعه با برگزاری فینالهای انفرادی و دوبل به کار خود پایان داد.
در مهمترین دیدار پایانی این رقابتها، سینا مقیمی و امیرحسین بادی در یک بازی حساس و نفسگیر به مصاف هم رفتند. در پایان این دیدار جذاب، مقیمی موفق شد با شکست حریف خود به عنوان قهرمانی دست یابد.
بخش دوبل مسابقات نیز با قدرتنمایی مقیمی همراه بود. او همراه با ارسلان قمی در دیدار نهایی مقابل تیم کیارش حنیفی و سام پازکی به برتری رسید و عنوان نخست را کسب کرد.
مجید گلچین، داور بینالمللی و سرداور نشان سفید کشور، سرداوری این رویداد را بر عهده داشت و محمد مهذبنیا نیز مدیریت برگزاری مسابقات را انجام داد.
