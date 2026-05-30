نایب قهرمانی مشکات در تور جهانی تنیس ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای ۱۵ هزار دلاری تور جهانی تنیس در شرایطی به میزبانی ارمنستان برگزار شد که نماینده تنیس ایران در بخش دونفره این مسابقات به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.
در این رویداد مشکات الزهرا صفی به همراه هم تیمی خود از ایتالیا برابر تیمی از قزاقستان و ازبکستان ۷ بر ۵ و ۶ بر ۲ نتیجه را واگذار کرد تا در نهایت با کسب عنوان نایب قهرمانی این مسابقات را به پایان ببرد.
نماینده تنیس ایران که مدتهاست درگیر رقابتهای برون مرزی است، بعد از این عنوان راهی تهران خواهد شد تا بعد از استراحتی کوتاه مدت، تمرینات خود را از سر بگیرد.
