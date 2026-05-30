  1. ورزش
  2. توپ و تور
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۶

نایب قهرمانی مشکات در تور جهانی تنیس ارمنستان

نایب قهرمانی مشکات در تور جهانی تنیس ارمنستان

رقابت‌های ۱۵ هزار دلاری تور جهانی تنیس با نایب قهرمانی نماینده ایران به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های ۱۵ هزار دلاری تور جهانی تنیس در شرایطی به میزبانی ارمنستان برگزار شد که نماینده تنیس ایران در بخش دونفره این مسابقات به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

در این رویداد مشکات الزهرا صفی به همراه هم تیمی خود از ایتالیا برابر تیمی از قزاقستان و ازبکستان ۷ بر ۵ و ۶ بر ۲ نتیجه را واگذار کرد تا در نهایت با کسب عنوان نایب قهرمانی این مسابقات را به پایان ببرد.

نماینده تنیس ایران که مدت‌هاست درگیر رقابت‌های برون مرزی است، بعد از این عنوان راهی تهران خواهد شد تا بعد از استراحتی کوتاه مدت، تمرینات خود را از سر بگیرد.

کد مطلب 6845052

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها