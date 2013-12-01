به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره مسابقات تنیس روی میز جام فجر همزمان با برگزاری اولین دوره این مسابقات در بخش دختران، از پنجشنبه گذشته در تهران آغاز شد. این دوره از مسابقات با برگزاری دیدارهای تیمی آغاز به کار کرد و سپس در بخش دوبل و انفرادی پیگیری شد تا برترین‌های هر بخش مشخص شوند.

30 پینگ‌پنگ‌باز داخلی در کنار بازیکنانی از 6 کشور ترکمنستان، بلاروس، اردن، هند، آذربایجان و مجارستان برگزار کننده این دوره از مسابقات تنیس روی میز جام فجر بودند که برای نخستین‌بار صاحب رنکینگ جهانی شده بود.

در جریان این مسابقات سه روزه نمایندگان ایران در هر سه بخش تیمی، دوبل و انفرادی صاحب عنوان قهرمانی شدند در حالیکه پینگ‌پنگ‌بازان دختر از دستیابی به این عنوان بازماندند چون آنها در هر سه بخش مسابقات به عنوان نایب قهرمانی بسنده کردند.

در مجموع دو قهرمانی و دو عنوان سومی مشترک در بخش تیمی، دو قهرمانی، دو نایب قهرمانی و دو عنوان سومی مشترک در بخش دوبل در کنار یک عنوان قهرمانی حاصل کار پینگ‌پنگ‌بازان پسر در این دوره از مسابقات بود. دختران پینگ‎پنگ‌باز ایران هم یک نایب قهرمانی و یک عنوان سومی در بخش تیمی، یک نایب قهرمانی و دو عنوان سومی مشترک در بخش دوبل همراه با یک نایب قهرمانی و یک عنوان سومی مشترک در بخش انفرادی را در کارنامه خود ثبت کردند.

رده‌بندی نهایی تیم‌ها و بازیکنان در هر یک از بخش‌های تیمی، دوبل و انفرادی مسابقات تنیس روی میز جام فجر به این شرح است:

دیدارهای تیمی

در چارچوب مسابقات تنیس روی میز جام فجر نوجوانان و جوانان تیم پسران "الف" در هر دو رده سنی نوجوانان و جوانان به عنوان قهرمانی دست یافتند. بر این اساس در رده سنی جوانان تیم ایران "الف که با شکست تیم "ب" راهی مرحله نهایی شده بود در مصاف با هند به پیروزی 3 بر یک دست یافت و اینگونه صاحب عنوان قهرمانی شد. در این بخش از مسابقات و بعد از تیم‌های ایران "الف" و هند، دو تیم ایران "ب" و بلاروس صاحب عنوان سوم مشترک شدند.

در رده سنی نوجوانان هم تیم ایران "الف" در دیدار نهایی تیم بلاروس را 3 بر صفر شکست داد و به عنوان نخست دست یافت. در این بخش نیز تیم‌های ایران "ب" و هند به عنوان سوم مشترک دست یافتند.

در بخش دختران دیدارهای تیمی مسابقات تنیس روی میز جام فجر و در بخش دختران، تیم نوجوانان ایران که با غلبه بر آذربایجان راهی مرحله نهایی شده بود نتوانست صاحب عنوان قهرمانی شود. این تیم در این دیدار 3 بر صفر مغلوب هند شد و به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد. در این بخش از مسابقات تیم های اردن و آذربایجان سوم مشترک شدند.

در رده سنی جوانان دختر نیز بلاروس با شکست 3 بر یک هند قهرمان شد. تیم های ایران "الف" و مجارستان عنوان سوم مشترک این بخش از مسابقات را به خود اختصاص دادند.

دیدارهای دوبل

در این بخش از مسابقات و در بخش دختران تیم دوبل نوجوانان صبا صفری و مهشید اشتری در مصاف با تیم دوبل هند 3 بر یک شکست خورد و به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. در این بخش ترکیب جمالی‌فر و ملاطلب همراه با تیم دوبل حسین‎زاده و مختار رضایی به عنوان سوم مشترک دست یافتند.

در رده سنی جوانان دختر نیز تیم بلاروس فینال مسابقات را با پیروزی 3 بر یک مقابل مجارستان به پایان رساند و عنوان قهرمانی را از ان خود کرد. ضمن اینکه تیم دوبل بهاره بابادی وند و زهرا علوی همراه با تیم دوبل هند به عنوان سوم مشترک دست یافتند.

در بخش دوبل پسران نیز تیم نوجوانان ایران صاحب عنوان قهرمانی شد. در این بخش ترکیب محمد حسین بشیری و متین حیدری در دیدار فینال مقابل تیم دوبل هموطن خود یعنی محمدرضا حنطه و مهدی جلیلی 3 بر یک پیروز شد و به عنوان نخست دست یافت. در این رده ترکیب میلاد نوشادی و علیرضا رهنما همراه با ترکیب علی اکبر شعاری و مهدی سرحدی به طور مشترک سوم شدند.

در رده سنی جوانان پسر نیز تیم دوبل پوریا عمرانی و متین لطف الله نسبی برابر ترکیب حامد باشت باوی و سروش امیری نیا 3 بر یک برنده شد و عنوان نخست را به خود اختصاص داد. تیم بلاروس همراه با ترکیب محمدپارسا جنتی و سجاد حسینی نیز به مقام سومی مشترک بسنده کردند.

دیدارهای انفرادی

در بخش انفرادی مسابقات تنیس روی میز جام فجر و در بخش جوانان پسر نیز پوریا عمرانی در مصاف با بهارات شاه از هندی 3 بر 2 پیروز شد و به عنوان قهرمانی دست یافت. در این بخش بازیکنان هندی به عنوان سوم مشترک دست یافتند. در رده سنی نوجوانان پسر اما هیچ یک از پینگ پنگ بازان ایران موفق به کسب عنوان نشدند. در این بخش "پوآ لالرین" از هند 3 بر یک "الکساندر خانین" را مغلوب کرد و بر سکوی قهرمانی ایستاد. دو نماینده هند در این بخش به عنوان سومی مشترک دست یافتند.

در دیدارهای انفرادی دختران و در رده سنی نوجوانان فاطمه زهرا مختار رضایی با نتیجه 3 بر 2 "مومیتا دوتا" از هند را شکست داد و قهرمان شد. در این رده سنی صبا صفری و ناینا از هند سوم شدند.

در رده سنی جوانان دختر هم "باراکوف کاتسیارینا" از بلاروس 3 بر یک مقابل "آکولا سریجا" از هند پیروز شد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. دو نماینده مجارستان یعنی "سسیلا" و "لیلا ایمره" نیز به طور مشترک به مقام سوم دست یافتند.