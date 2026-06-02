به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین در آیین اختتامیه جشنواره‌های ملی آیات و نغمه‌های رضوی در گرگان، ضمن گرامیداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و ادای احترام به مقام شامخ شهدا اظهار کرد: یاد و نام بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی همواره در تاریخ این کشور زنده خواهد ماند و مسیر انقلاب اسلامی با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری ادامه خواهد یافت.

وی با خیرمقدم به هنرمندان و مهمانان حاضر در این رویداد ملی افزود: امروز افتخار داریم میزبان هنرمندان سخت‌کوش و دوست‌داشتنی از سراسر ایران اسلامی در دو جشنواره ملی آیات و نغمه‌های رضوی باشیم؛ جشنواره‌هایی که با محوریت فرهنگ دینی و معارف اهل بیت(ع) برگزار می‌شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با قدردانی از همراهی بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع)، شهرداری گرگان، شورای شهر و دانشگاه فرهنگیان گفت: برگزاری این جشنواره‌ها حاصل هم‌افزایی و همکاری مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی استان است که نقش مهمی در ارتقای کیفیت برنامه‌ها داشته است.

گلچین با اشاره به تلاش دبیران و عوامل اجرایی جشنواره‌ها گفت: همه دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد فرهنگی طی روزهای اخیر با تمام توان تلاش کردند تا جشنواره‌ها در بهترین سطح ممکن برگزار شود و میزبان شایسته‌ای برای هنرمندان کشور باشند.

وی افزود: ایران اسلامی به برکت نام مبارک حضرت امام رضا(ع) به یک مرکز فرهنگی و معنوی در جهان تبدیل شده و این امام همام به عنوان چراغ هدایت در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و هنری نقش‌آفرینی می‌کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با تأکید بر جایگاه هنر در معارف دینی اظهار کرد: همان‌گونه که امام خمینی(ره) تأکید داشتند، هنر باید در خدمت ارزش‌ها و معارف دینی قرار گیرد و جشنواره‌های امروز مصداق روشن این نگاه هستند.

وی با اشاره به حضور هنرمندان از سراسر کشور در استان گلستان گفت: گلستان به عنوان «ایران کوچک» با تنوع قومی و فرهنگی، ظرفیت ارزشمندی برای میزبانی رویدادهای ملی دارد و این جشنواره‌ها فرصت مناسبی برای نمایش این ظرفیت‌ها فراهم کرده است.

گلچین خاطرنشان کرد: آثار ارائه‌شده در این جشنواره‌ها در قالب‌های مختلف هنری مستندسازی و روایت‌گری خواهد شد تا در اختیار عموم مردم و جامعه هنری کشور قرار گیرد.

وی ضمن قدردانی از داوران، اساتید و شرکت‌کنندگان جشنواره‌ها افزود: امیدواریم این رویدادها زمینه‌ساز ارتقای سطح هنر دینی و گسترش فرهنگ رضوی در جامعه باشد و بتوانیم میزبان شایسته‌ای برای هنرمندان کشور باشیم.