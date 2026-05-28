تابستان بدون خاموشی در بوشهر؛ لزوم مصرف بهینه طلای نامرئی در فصل گرما

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- حامد عرب زاده: خورشید در بوشهر، نه یک پدیده نجومی، که یک موجود زنده است که از نخستین روزهای بهار، نفسهای داغش را بر سرتاسر این استان ساحلی میپاشد.
با آغاز فصل گرم، تقویم بوشهریها ورق میخورد و فصل «کولرها» رسماً آغاز میشود؛ در استانی که رطوبت و گرما دستدردست هم میدهند تا طاقتفرساترین شرایط اقلیمی را رقم بزنند، وسایل سرمایشی نه یک کالای رفاهی، بلکه شریان حیاتی خانهها، ادارات و صنایع هستند.
اما امسال، این شریان حیاتی با چالش بزرگ تراکم مصرف روبرو است؛ چالشی که اگر با هوشمندی مدیریت نشود، میتواند به قیمت خاموشیهای ناخواسته و توقف چرخه زندگی و تولید تمام شود.
واقعیت این است که زیرساختهای شبکه برق، ظرفیت محدودی دارند. در ساعات اوج مصرف (پیک بار)، زمانی که همزمان با بازگشت مردم به خانهها، دستگاههای تهویه مطبوع با تمام توان به کار میافتند، شبکه برق تحت فشار شدیدی قرار میگیرد.
این فشار اگر از حد آستانه بگذرد، نه تنها برای لوازم برقی خانگی خطرناک است، بلکه پایداری شبکه توزیع را به خطر انداخته و منجر به قطعی برق میشود.
سوال اصلی اینجاست که چگونه میتوان در گرمای طاقتفرسای بوشهر، هم خنک ماند و هم از خاموشیها عبور کرد؟ پاسخ در مدیریت هوشمندانه نهفته است؛ نه در حذف، بلکه در اصلاح الگوی مصرف.
مدیریت مصرف برق یک مسئولیت اجتماعی است
کارشناس برق در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر استفاده از دمای آسایش اظهار کرد: تنظیم کولرها روی دمای ۲۴ تا ۲۶ درجه (دمای آسایش)، به جای دمای ۱۸ درجه، میتواند مصرف برق را تا ۳۰ درصد کاهش دهد بدون اینکه تفاوت چشمگیری در احساس خنکی ایجاد کند.
مصطفی رضایی بیان کرد: نصب سایهبان برای پنلهای بیرونی کولرهای گازی (کندانسورها) بسیار مهم است و کاهش دمای محیطی دستگاه، بازدهی آن را به شدت بالا میبرد و از هدررفت انرژی جلوگیری میکند.
وی ادامه داد: جابجایی کارهای پرمصرف مانند شستوشو با ماشین لباسشویی یا اتوکشی به ساعات خنکتر روز یا پایان شب، فشار را از روی شبکه در ساعات پیک (ساعات ۱۲ ظهر تا ۱۸ عصر و ۲۰ تا ۲۳ شب) برمیدارد.
رضایی خاطرنشان کرد: شستوشوی فیلترها و سرویس دورهای کولرها، عمر دستگاه را افزایش داده و موتور را از فشار مضاعف رها میکند.
مدیریت مصرف تنها یک موضوع فنی نیست، بلکه یک فرهنگ است. در استان بوشهر، جایی که اقتصاد آن با انرژی عجین شده است، مردم بهتر از هر کسی میدانند که اسراف در مصرف برق، در نهایت به ضرر خود مصرفکننده تمام میشود.
تابستان امسال، فرصتی است برای اینکه بوشهریها با یک همبستگی عمومی، نشان دهند که میتوان در اوج گرما، با تدبیر و مدیریت مصرف، بر ناترازیها غلبه کرد.
هر کولری که در ساعات اوج مصرف، روی دمای آسایش تنظیم میشود، چراغی است که در محلهای دیگر روشن میماند. بیایید امسال، با رعایت این نکات ساده اما حیاتی، تابستانی بدون خاموشی را در کنار سواحل خلیج فارس تجربه کنیم.
آمارهای رسمی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر نشان میدهد وضعیت خاموشیها در این استان نسبت به میانگین کشوری شرایط مطلوبتری دارد و برنامهریزی برای عبور از پیک تابستان از ماههای گذشته آغاز شده است.
کاهش چشمگیر خاموشیها در بوشهر
مسئول تحقیقات استاندارد و ساخت داخل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متوسط خاموشی ثبتشده برای هر مشترک در کشور طی سال ۱۴۰۴ حدود ۵۶۰ دقیقه بوده اما این شاخص در استان بوشهر به ۱۶۱ دقیقه رسیده که بیانگر پایداری مناسب شبکه برق استان است.
رضا وریان افزود: برای حفظ این شرایط و جلوگیری از بروز ناترازی در فصل تابستان، اجرای دقیق برنامههای مدیریت مصرف در بخشهای اداری، تجاری و خانگی ضروری است.
به گفته وریان، بر اساس مصوبه استانداری بوشهر، ساعت کاری ادارات از نیمه خرداد تا پایان شهریور از ساعت ۶ صبح تا ۱۳:۳۰ تعیین شده و این اقدام میتواند نقش مؤثری در کاهش بار شبکه در ساعات اوج مصرف ایفا کند.
ادارات در خط مقدم مدیریت مصرف
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه دستگاههای اجرایی نقش مهمی در کنترل مصرف انرژی دارند، تصریح کرد: ادارات استان موظف هستند از ساعت ۱۱ صبح تا پایان وقت اداری، مصرف برق خود را ۳۰ درصد کاهش دهند و پس از پایان ساعت کاری نیز با خاموش کردن تجهیزات غیرضروری، مدیریت ۶۰ درصدی مصرف را اجرا کنند.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از نور طبیعی، تنظیم صحیح سیستمهای سرمایشی، فعالسازی حالت ذخیره انرژی در رایانهها و کاهش استفاده غیرضروری از تجهیزات برقی از جمله اقداماتی است که میتواند به پایداری شبکه کمک کند.
لزوم اصلاح رفتار مصرفی
یکی از کارشناسان حوزه انرژی در استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هوشمندسازی ساختمانهای اداری و تجاری یکی از مهمترین راهکارهای کاهش مصرف برق در استانهای گرمسیری است.
محمدرضا کریمی افزود: نصب سامانههای کنترل هوشمند سرمایشی، استفاده از تجهیزات کممصرف و مدیریت بار در ساعات اوج مصرف، میتواند فشار وارد بر شبکه برق را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.
این کارشناس معتقد است که بخش مهمی از ناترازی انرژی در تابستان ناشی از الگوهای نامناسب مصرف است و اصلاح رفتار مصرفی میتواند هزینههای توسعه شبکه را نیز کاهش دهد.
فرهنگسازی؛ حلقه مفقوده مدیریت انرژی
کارشناس حوزه مدیریت انرژی نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: هرچند اقدامات فنی و توسعه زیرساختها اهمیت بالایی دارد، اما بدون فرهنگسازی عمومی، مدیریت مصرف به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
مهران عبدی ادامه داد: در استان بوشهر به دلیل گرمای شدید هوا، استفاده از وسایل سرمایشی اجتنابناپذیر است اما میتوان با تنظیم دمای کولرها، سرویس دورهای تجهیزات و کاهش مصرف غیرضروری برق، سهم قابل توجهی در کاهش بار شبکه داشت.
این کارشناس تأکید کرد: مشارکت مردم، اصناف و دستگاههای اجرایی در کنار برنامهریزی صنعت برق، مهمترین عامل عبور بدون خاموشی از تابستان امسال خواهد بود.
با نزدیک شدن به اوج گرمای تابستان، صنعت برق بوشهر تلاش دارد با اجرای طرحهای مدیریت مصرف و جلب مشارکت مشترکان، از بروز خاموشیهای گسترده جلوگیری کند؛ موضوعی که تحقق آن بیش از هر چیز نیازمند همکاری ادارات، اصناف و شهروندان در رعایت الگوی مصرف برق است.
