به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده از آتش‌سوزی در یک هتل آپارتمان در منطقه آخوندخراسانی در حدود ساعت ۱۳.۳۰ دقیقه ظهر جمعه (۸خرداد ماه) خبر داد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد اظهار کرد: این حادثه در یک ساختمان چهار طبقه رخ داد و طبقه سوم این هتل آپارتمان دچار حریق شده بود. بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۲۵ آتش‌نشان از ایستگاه‌های ۱، ۴ و ۳۲ به همراه تجهیزات کامل اطفایی و نجات به محل اعزام شدند.

وی تاکید کرد: اقدام به موقع آتش نشانان مانع از گسترش و سرایت آتش به طبقه بالاتر و ساختمان های مجاور گردید.

فرخنده با اشاره به حساسیت عملیات گفت: حدود ۲۰ نفر شامل مهمانان هتل در داخل ساختمان محبوس شده‌ بودند که آتش‌نشانان همزمان اقدام به اطفای حریق و عملیات نجات و تخلیه محبوسان از طبقات مختلف نمودند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد افزود: خوشبختانه تا این لحظه گزارشی از مصدومیت یا فوتی دریافت نشده است، اما عملیات به دلیل گستردگی حریق و تعداد بالای محبوسان با حساسیت بالایی دنبال می‌شود.

وی از شهروندان خواست ضمن خودداری از تجمع در اطراف محل حادثه، مسیر را برای عبور خودروهای امدادی باز نگه دارند و گفت: علت حادثه در دست بررسی است.