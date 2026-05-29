به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، «اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به ادعاهای مطرح شده مبنی بر اصابت پهپاد روسی به یک منزل مسکونی در رومانی ابراز داشت که روسیه از خط قرمز جدیدی در جنگ خود علیه اوکراین عبور کرده است.

وی در پلتفرم ایکس ضمن اعلام همبستگی با رومانی گفت که این کمیسیون از طریق «بسته تحریمی جدید» به افزایش فشار بر روسیه ادامه خواهد داد.

یوهان فادیفول، وزیر امور خارجه آلمان نیز آنچه را که «رفتار غیرمسئولانه» مسکو خواند، محکوم کرده و اظهار داشت: روسیه همچنان امنیت جمعی ما را تهدید می کند و پاسخ ما وحدت است، ما با رومانی همبستگی داریم.

وی افزود که آلمان به تقویت دفاع اوکراین و اروپا در ناتو ادامه خواهد داد.

ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، نیز اعلام کرد که سفیر روسیه در پاریس صبح جمعه به دلیل این حادثه احضار شده است. بارو گفت که به او اطلاع داده است که حملات شدید علیه غیرنظامیان در آخر هفته گذشته، تهدیدات علیه دیپلمات های فرانسوی و اروپایی در مسکو، و این اقدامات غیرمسئولانه جدید، تلاش های بیهوده برای ارعاب هستند و فرانسه را از حمایت از اوکراین باز نخواهند داشت.

ایوت کوپر، وزیر کشور انگلیس نیز آنچه را که «نقض حریم هوایی ناتو توسط روسیه» نامیده بود، محکوم کرد و افزود که انگلیس این تشدید خطرناک را که جان انسان ها را به خطر می اندازد، به شدت محکوم می کند و بر تعهد کشورش به دفاع از هر وجب از خاک ناتو تأکید کرد.