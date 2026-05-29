به گزارش خبرنگار مهر،عملیات جستوجو برای یافتن جوان ۲۹ سالهای که از یک هفته پیش در ارتفاعات آبعلی ناپدید شده بود، صبح امروز (۸ خرداد) با پیدا شدن زندهٔ او در محدودهٔ آبشار باغ بهشت به پایان رسید.
این جوان روز ۱ خردادماه مفقود شده بود و بلافاصله تیمهای امداد و نجات کوهستان جمعیت هلال احمر استان تهران به منطقه اعزام شدند. با وجود جستوجوی گسترده در روزهای نخست، هیچ نشانهای از او به دست نیامد و عملیات بهطور موقت متوقف شد.
صبح امروز تماسی با سامانه ۱۱۲ از سقوط فردی در ارتفاعات آبشار هفتم باغ بهشت خبر داد. تیمهای نجات که به محل اعزام شدند، دریافتند فرد آسیبدیده همان جوان ۲۹ ساله گمشده است که پس از هفت روز سرگردانی در شرایط دشوار کوهستان، همچنان زنده است.
کاظمزاده، سرپرست جمعیت هلال احمر دماوند، گفت: پس از دریافت گزارش سقوط فردی در محدوده آبشار هفتم باغ بهشت، بلافاصله تیمهای عملیاتی به محل اعزام شدند. در کمال خوشحالی مشخص شد این فرد همان جوان مفقود شده در ارتفاعات آبعلی است که پس از یک هفته تحمل شرایط دشوار، زنده پیدا شده است. نجاتگران در حال انتقال وی به منطقه امن هستند و اقدامات اولیه درمانی شامل سرمتراپی برای او انجام شده است.
بر اساس گزارش اولیه، این جوان با وجود گرسنگی، تشنگی و سرمای شبانه، از هوشیاری نسبتاً کامل برخوردار است و علائم حیاتیاش پایدار گزارش شده. او برای معاینات تخصصی به بیمارستان سوم شعبان دماوند منتقل شده است.
عملیات جستوجو در دو فاز انجام شد: فاز نخست از ۱ تا ۳ خرداد و فاز دوم از صبح امروز ۸ خرداد. محدودهٔ آبشار باغ بهشت در فاصلهٔ قابل توجهی از محل اولیه مفقودی قرار دارد و زنده ماندن این فرد پس از هفت روز، از سوی کارشناسان امداد یک معجزه توصیف شده است.
نجاتگران حاضر در عملیات: حمیدرضا ذاکری، سید امیرحسام رحمتی، پیمان محمدی، محمد محمدی وایقان، سید حیدر مکصوصی، ابوالفضل عابدی.
این حادثه بار دیگر اهمیت همراه داشتن تجهیزات مناسب، همکاری با تیمهای امداد و نجات و اطلاعرسانی بهموقع به مراکز امدادی را یادآور میشود. جمعیت هلال احمر ضمن قدردانی از همراهی مردم محلی، بر آمادگی کامل خود برای پاسخگویی به حوادث مشابه تأکید کرد.
نظر شما