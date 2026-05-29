۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

دنیا مالی قهرمانی تیم کشتی فرنگی نوجوانان در آسیا را تبریک گفت

احمد دنیامالی در پیامی درخشش تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران در رقابتهای آسیایی را تبریک گفت و افتخارات کنونی را نویدبخش دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکتر دنیامالی به شرح زیر است :

درخشش قابل‌توجه و کسب ۶ مدال طلای ارزشمند توسط تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان در رقابت‌های قهرمانی آسیا - ویتنام، بار دیگر بر اصالت و استمرار قدرت این رشته‌ی ریشه‌دار در خاک ایران مهر تایید زد.

آنچه امروز در دانانگ رقم خورد، نمایش اقتدار نسلی است که نشان داد پشتوانه‌سازی در کشتی ایران با درایت و هوشمندی در حال جریان است. تصاحب سکوهای نخست در رده‌های سنی پایه، نویدبخشِ ظهور ستاره‌هایی است که در آینده‌ای نزدیک، بارِ عزت‌آفرینی برای ورزش کشور را در میادین بزرگ‌تر جهانی و المپیک بر دوش خواهند کشید.

کشتی همواره ستونِ افتخارات ورزش ایران بوده و هست. در سال پررویداد جاری که چشمان ملت به همتِ قهرمانان ماست، این پیروزی قاطعانه، روحیه‌ای تازه در کالبد ورزش دمید.

اینجانب ضمن قدردانی از تلاش‌ بی‌وقفه‌ی کشتی‌گیران، کادر فنی و مجموعه‌ی فدراسیون، امیدوارم این مسیرِ پیروزی تا قله‌های پیش‌رو با قدرت ادامه یابد.

