دنیا مالی قهرمانی تیم کشتی فرنگی نوجوانان در آسیا را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکتر دنیامالی به شرح زیر است :
درخشش قابلتوجه و کسب ۶ مدال طلای ارزشمند توسط تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان در رقابتهای قهرمانی آسیا - ویتنام، بار دیگر بر اصالت و استمرار قدرت این رشتهی ریشهدار در خاک ایران مهر تایید زد.
آنچه امروز در دانانگ رقم خورد، نمایش اقتدار نسلی است که نشان داد پشتوانهسازی در کشتی ایران با درایت و هوشمندی در حال جریان است. تصاحب سکوهای نخست در ردههای سنی پایه، نویدبخشِ ظهور ستارههایی است که در آیندهای نزدیک، بارِ عزتآفرینی برای ورزش کشور را در میادین بزرگتر جهانی و المپیک بر دوش خواهند کشید.
کشتی همواره ستونِ افتخارات ورزش ایران بوده و هست. در سال پررویداد جاری که چشمان ملت به همتِ قهرمانان ماست، این پیروزی قاطعانه، روحیهای تازه در کالبد ورزش دمید.
اینجانب ضمن قدردانی از تلاش بیوقفهی کشتیگیران، کادر فنی و مجموعهی فدراسیون، امیدوارم این مسیرِ پیروزی تا قلههای پیشرو با قدرت ادامه یابد.
احمد دنیامالی در پیامی درخشش تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران در رقابتهای آسیایی را تبریک گفت و افتخارات کنونی را نویدبخش دانست.
