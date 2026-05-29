درخشش کشتی گیران خوزستانی در ویتنام با کسب ۳ مدال طلا

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا در شهر دانانگ ویتنام برگزار شد که نمایندگان خوزستانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در این مسابقات عملکرد خیره کننده ای را از خود به نمایش گذاشتند.

محمد ارقشی عزیزی به عنوان مربی از استان خوزستان، هدایت این ورزشکاران را در کنار سایر اعضای کادر فنی تیم ملی بر عهده دارد.

در جریان این مسابقات، آرمین اسماعیلی در وزن ۴۵ کیلوگرم، علی اسماعیلی در وزن ۴۸ کیلوگرم و وحید عشیری در وزن ۵۵ کیلوگرم موفق شدند سه مدال طلای ارزشمند این دوره از مسابقات را به گردن بیاویزند.

همچنین حامد دهقان زاده دیگر فرنگی کار خوزستانی تیم ملی کشورمان برای کسب مدال برنز در وزن ۶۵ کیلوگرم به مصاف رقیب چینی خود می رود.

تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران با کسب ۶ مدال طلا توانست قهرمانی خود را پیش از پایان رقابت ها در این رویداد آسیایی تثبیت کند.