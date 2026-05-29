ترافیک سنگین در گردنه آهوان سمنان؛ حرکت خودروها به کندی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی بزرگی شامگاه جمعه در بازدید از محورهای مواصلاتی سمنان از ترافیک سنگین در محور مشهد به تهران محدوده گردنه آهوان خبر داد و بیان کرد: در برخی نقاط حرکت وسایل نقلیه به کندی است.

وی گردنه آهوان را پر تردد ترین نقطه در محورهای مواصلاتی استان برشمرد و افزود: ورودی و خروجی شهرها به سمت تهران نیز بار ترافیکی بالایی در آن ها گزارش شده است.

رئیس پلیس راه استان سمنان خواستار صبوری و پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی شد و اظهار داشت: پرهیز از سرعت زیاد و سبقت، استراحت به موقع و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تضمین سلامت سفر است.